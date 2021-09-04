إيمي سمير غانم تعيش حالة من الرعب بعد فقدان والديها والنجوم يوجهون لها النصيحة!

إيمي سمير غانم وجهت رسالة جديدة لوالديها الراحلين كشفت فيها عن حالة الخوف الذي تسيطر عليها بسبب فقدانهما، وتسببت رسالة الفنانة المصرية في تعاطف العديد من النجوم وكذلك متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إيمي سمير غانم تعيش حالة من الخوف بعد فقدان والديها

إيمي سمير غانم نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة مركبه تجمعها بوالديها الفنان الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبدالعزيز وشقيقتها دنيا سمير غانم، وعبرت النجمة المصرية عن حالة الرعب التي تسيطر عليه بسبب فقدانها لوالديها، وأن هذه الحالة تتسبب لها في الشعور بعدم الأمان بشكل غير طبيعي، لكنها أكدت على رضاها بالقدر فكتبت إيمي سمير غانم تعليقا على الصورة التي قامت بنشرها قالت فيه: "عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي، لا حول ولا قوه الا بالله، الحمدلله الحمدلله الحمدلله".

النجوم يساندون إيمي سمير غانم

إيمي سمير غانم تسببت رسالتها في موجة تعاطف واسعة معها من قبل نجوم الوسط الفني وكذلك متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فكتبت الفنانة حنان ترك تعليقا قالت فيه: "ربنا يرحمهم ويسكنهم الفردوس الأعلي ويربط علي قلبكم ويرزقكم برؤية تطمنكم حبيبتي"، كما كتبت الفنانة شيماء سيف تعليقا ساندت فيه زميلتها إيمي سمير غانم قالت فيه: "ربنا يقويكى ويخلي لك دودى ويحفظكم من كل شر وتفضلوا طول العمر سند وفى ضهر بعض يارب".

كما علقت الإعلامية بوسي شلبي فكتبت: "يا حبيبتي رب العالمين هو الامان وربنا معاكي"، وطلبت الفنانة سوسن بدر من إيمي سمير غانم أن تطلب من الله الصبر والرضا بقضائه فكتبت: "الله يرحمهم ويصبركم.. ادعلهم واطلبى من ربنا يقويكى ويقدرك على الرضا بقضائه يا حبيبتي"، وعلق العديد من النجوم على ما كتبته إيمي سمير غانم من بينهم الفنانة ليلى أحمد زاهر، وبدرية طلبة، ورانيا يوسف، وإنجي علاء، و ميرهان حسين.

دنيا سمير غانم لوالديها: "وحشتوني اوي يا حبايبي"

دنيا سمير غانم نشرت صورة لوالديها عبر حسابها على "انستجرام" اوضحت من خلالها عن حالة الشوق لهما، كما دعت لهما بالمغفرة، فكتبت الفنانة المصرية: "وحشتوني اوي يا حبايبي.. اللهم ارحمهم و اغفر لهم و اعف عنهم و اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، و ادخلهم الفردوس الاعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب"، وعلق ايضا مجموعة كبيرة من النجوم على رسالة دنيا سمير غانم ودعوا لكل من الفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة دنيا وإيمي سمير غانم على "انستجرام".