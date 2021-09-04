صور جديدة لـ نيللي كريم وهشام عاشور من شهر العسل.."قلبي يبتسم"!

هشام عاشور لاعب الأسكواش السابق وزوج الفنانة نيللي كريم نشر مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته أثناء شهر العسل في الأيام الماضية كما عبر عن مقدار سعادته بقربها.

هشام عاشور يغازل زوجته نيللي كريم

هشام عاشور نشر عبر حسابه على "انستجرام" مجموعة صور من شهر العسل مع زوجته الفنانة نيللي كريم وكشفت الصور عن الرومانسية التي تحكم علاقتهما وحالة المرح التي سيطرت عليها أثناء شهر العسل وحرصهما كذلك على التقاط الصور وتسجيل أجمل لحظات حياتهما، وتحديدا بعد احتفالهما بالزواج في الأسابيع الماضية، وقضى الثنائي شهر العسل في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، هشام عاشور علق على الصور التي قام بنشرها وأكد أن زوجته نيللي كريم دوت الخليج الشخص الوحيد الذي يمتلك القدرة على أن يجعل قلبه يبتسم فكتب: "أنا والشخص الذي يجعل قلبي يبتسم".

رومانسية هشام عاشور ونيللي كريم حديث الجمهور

الصور الرومانسية التي جمعت نيللي كريم وهشام عاشور معا خطفت الأنظار وباتت حديث الجمهور الذي تفاعل معها بشكل واضح، كما علق عليها كذلك العديد من النجوم الذين عبرو عن إعجابهم بالصور ومن بينهم الفنان رامي صبري، وحسن أبو الروس، ورانيا شهاب، ومحمود العسيلي، وتامر حسين، وتمنوا لهما حياة سعيدة.

ولم تكن الصور التي قام بنشرها هشام عاشور دوت الخليج الأولى له ولزوجته في شهر العسل حيث نشر في الأيام الماضية مجموعة من الصور أثناء تواجدهما هناك في نيويورك بالإضافة إلى فيديوهات لهما مع أصدقائهما في المدينة، والذين حرصوا على الاحتفال بهم مجددا بعد زفافهما مؤخرا.

أول تعليق من نيللي كريم بعد زفافها على هشام عاشور

نيللي كريم قد نشرت أيضا صور ومقاطع فيديو من كواليس حفل زفافها قبل سفرها لنيويورك لقضاء شهر العسل، واستعرضت في الفيديو كواليس استعدادها لحفل الزفاف وتنسيق إطلالتها في الحفل برفقة مصممة الأزياء ياسمين يحيى، وظهرت نيللي كريم وهي ترقص وتحتفل أثناء استعدادها لبدء حفل الزفاف بعد ارتداء الفستان.

وكانت نيللي كريم قد نشرت مؤخرا عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة من حفل زفافها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور والذي شهد حضور كبير من نجوم الوسط الفني والمشاهير، نيللي كريم علقت على الصور التي قامت بنشرها وقدمت من خلالها الشكر لكل من حضر حفل الزفاف وجعله يوم مميز وفريد في حياتها أو قدم لها التهنئة وتمنى لها الخير في خطواتها الجديدة.

الصور مأخوذة من حساب هشام عاشور على "انستجرام".