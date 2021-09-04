ساندي تحذر من “سمكري البني اَدمين”: نصاب وكان هيجبلي شلل.. والدولة تغلق المقر بالشمع الأحمر

ابو ظبي - احمد الجزار - حذرت الفنانة ساندي عبر “انستجرام”، من «سمكري البني أدمين» الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات النجوم.

وقالت ساندي: “ده نصاب وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، لوكان قطعه كنت اتشليت أو مت”.

وأضافت: “منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، تحذير ياجماعة مش أي حاجة الفنانين أو الانفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم”.

الدولة تغلق مقر سمكري البني اَدمين بالشمع الأحمر

أغلق رجال حي شرق مدينة نصر واحدا من أشهر مراكز العلاج الطبيعي بمدينة نصر والمشهور عنه “سمكري البني ادمين” وذلك لعمله بدون ترخيص.

وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن تفيد عمل مركز شهير بدائرة مدينة نصر أول بدون ترخيص والذي يحمل اسم “سمكري البني ادمين”.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية بعد صدور قرار من النيابة العامة بغلق المركز ووضع الشمع الأحمر عليه لمزاولته مهنة علاج طبيعي للمواطنين دون ترخيص.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على التصدي لكافة أنواع المخالفات ولاسيما مخالفات المحلات التجارية والمراكز التي تعمل بدون ترخيص.

الجدير بالذكر أن “سمكري البني ادمين” يعد واحدا من أشهر مراكز العلاج الطبيعي الذي ذاع صيته بين رواد السوشيال ميديا، والذى يتردد عليه العديد من المشاهير والشخصيات العامة، لمعالجتهم بطريقة طبيعية من خلال حركات مفاجئة تعمل على فك العضلات والاسترخاء ليشعر بعدها الشخص براحة كبيرة.

نقابة العلاج الطبيعي تحذر من سمكري البني اَدمين

حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، المواطنين من التعامل مع المدعو “ي.خ.ع” وشهرته “سمكرى البنى آدمين، وذلك لانتحاله صفة أخصائى العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى.

وأوضحت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، في بيان، أن إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع النقابة العامة، قد أغلقت مقر المركز المملوك لسمكرى البنى آدمين بمدينة نصر، وتشميعه، وكررت تحذيراتها من التعامل مع سمكرى البنى آدمين حرصا وحفاظا على صحة المواطنين.

وطالبت كافة المواطنين بالتأكد من هوية دكتور العلاج الطبيعى ومن ترخيص المكان، وترخيص مزاولة المهنة.