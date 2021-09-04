“ياللي نكشت الدبور”.. المصنفات الفنية تحرر محضرًا ضد “شاكوش” بسبب كلمات أغنيته الخادشة

ابو ظبي - احمد الجزار - قامت الرقابة على المصنفات الفنية مؤخرًا بتحرير محضر ضد مغني المهرجانات حسن شاكوش بسبب غنائه إحدى الأغنيات التي اعتبرها المسؤولين داخل المصنفات الفنية خادشة للحياء العام وتحمل بعض الإيحاءات.

والأغنية تقول في مطلعها: “ياللي نكشت الدبور.. اقلع هنطفي النور”، والتي غناها في إحدى الحفلات مؤخرا.

وقد وجهت المصنفات في محضرها عدة اتهامات لمؤدي المهرجانات المثير للجدل حسن شاكوش، بسبب هذه الأغنية، ومنها خدش الحياء العام والتلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع.

إيقاف حسن شاكوش ورضا البحراوي عن الغناء

وكانت نقابة الموسيقيين قد قررت مؤخرًا منع تصاريح الغناء عن حسن شاكوش ورضا البحراوي بعد المشادة التي حدثت بينهما، والألفاظ الذي تبادلاها على المسرح ومواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا

بعد منعه من الغناء.. حسن شاكوش يكتفى بالرقص على المسرح في حفله أمس (فيديو)

بسبب التراشق بالألفاظ والإساءة بسمعة الفن المصري.. بلاغ للنائب العام ضد شاكوش والبحراوي

أول تعليق من “الموسيقيين” على تصالح شاكوش والبحراوي وحقيقة إلغاء قرار منعهما من الغناء