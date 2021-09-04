بلقيس بالفيديو:"لم أندم على تكاليف حفل زفافي الأسطوري رغم طلاقي"

بلقيس حلت ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، وكشفت بلقيس أثناء حديثها في البرنامج عن العديد من الأزمات التي مرت بها، كما قامت بالغناء للعديد من النجوم.

تفاصيل ما تعرضت له بلقيس بعد إصابتها بمتلازمة الكوخ

بلقيس تحدثت في تصريحاتها لبرنامج "معكم" عن إصابتها بمتلازمة الكوخ، وشعورها باليأس ورغبتها في الإنعزال عن العالم الخارجي بسبب الحجر الطويل نتيجة أزمة فيروس كورونا، حيث أوضحت بلقيس تفاصيل حالتها والأعراض التي مرت بها وحالة اليأس التي سيطرت على تفكيرها خلال هذه المرحلة.

فقالت بلقيس: "بعد مرور أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، شعرت برغبة في العزلة وأصبحت حبيسة الغرفة ولم استطع أن اندمج مع المجتمع، وشعوري بأن هناك شيء ينقصني، وبدأت أشعر بأنني شخص غير ناجح، ولم يعد لدي طاقة وأصبحت غير سعيدة وليس لدي رغبة في العمل، وتم التأكيد على إصابتي بمتلازمة الكوخ بسبب العزل المنزلي والمصابين بهذه المتلازمة يصعب عليهم العودة للإندماج في المجتمع، وفكرت في الاعتزال".

بلقيس تكشف عن عدم ندمها بسبب حفل زفافها الأسطوري

بلقيس رفضت الكشف عن سعر فستان زفافها الذي أثار جدلا واسعا وقتها، وأكدت أن كان لديها رغبة في ارتداء فستان بهذا الشكل بسبب مناسبة حفل زفافها وكونها ليلة العمر، وأنها لم تندم على أي تكلفة فيما يخص حفل الزفاف، بل لا تزال تشاهد فيديوهات الحفل حتى الآن.

فقالت بلقيس: "لم يكن هناك أغلى من ليلة حفل زفافي بالسنة لي، الجميع يعلم أنني قد انفصلت الآن ولدي طفل، لكن رغم الانفصال لم اندم على ما قمت به في حفل الزفاف لا في فستان ولا أي تكلفة، أو حجم السعادة التي شعرت بها، هذه كانت ليلة العمر وكنت سعيدة بها بكل تفاصيلها ولا أزال أشاهد فيديوهات حفل الزفاف حتى الآن، فكل ما ممرت بها اعتبره محطة في حياتي أحترمها".

بلقيس تحدثت كذلك عن انفصالها عن زوجها وأكدت أن الانفصال قد تم الحكم فيه بالمحاكم الإماراتية بعدما قامت برفع قضية خلع، وأكدت أن علاقتها بطليقها يحكمها الاحترام بسبب طفلهما فقالت: "علاقتي بطليقي قائمة على الاحترام المتبادل بسبب طفلنا واعتبره صديق، ولقد قمت برفع قضية خلع في المحاكم الإماراتية وتم الحكم فيها والآن منفصلة، وأنا اعتبر نفسي انسانة ناشرة للفرح، وكشفت للجميع عن سعادتي بداية من حفل زفافي، ولا ارغب في نشر تفاصيل عن حياتي الخاصة".

بلقيس تغني بالخليجي لعمرو دياب ومحمد حماقي

بلقيس تحدثت عن رأيها في وسائل التواصل الاجتماعي وأكدت أنها لا تكرهها، لكنها استفادت من تجاربها مع هذه الوسائل فقالت: "لا أكره منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في نجاحي، لكن أفضل الابتعاد عن بعض التصريحات الخاصة في هذه الوسائل التي قد يساء فهمها او صياغتها وتحديدا في السنوات الـ10 الماضية، لأنني لم أكن الشخص الناضج الذي أصبحت عليه الآن، ولقد دفعت ثمن خطأ صياغة أو فكرة، لكن الفكر قد تغير أيضا".

بلقيس أكدت أن سبب ظهورها في فيديو وهي تقلد العديد من اللهجات جاء لرغبتها في أن تصبح صديقة للعائلة، كما تحدثت عن حلم أسرتها بدخولها كلية الطب والتحقها بطب القصر العيني بمصر، وأكدت أنها منذ الأسبوع الأول من الدراسة لم تكن تعتقد أنها قادرة على الاستمرار فقالت: "حلم الأسرة كان أن أصبح طبيبة وقمت بتحطيم الحلم، التحقت بكلية طب القصر العيني ومن أول أسبوع بالكلية شعرت بأنني لا استطيع أن أكمل هذا الطريق".

بلقيس فاجئت الجمهور في برنامج "معكم" بالغناء لكل من النجم عمرو دياب ومحمد حماقي وتحويل أشهر أغانيهما للهجة الخليجية، كما قدمت بلقيس كذلك ديو أغنية "ممكن" التي قامت بغنائه مع النجم العراقي سيف نبيل بشكل جديد، بلقيس قامت بالغناء لأكثر من فنان منهم الفنان حسين الجسمي حيث قامت بغناء أغنية "بالبنط العريض"، كما قامت كذلك بالغناء لوالدها الفنان أحمد فتحي.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للإعلامية منى الشاذلى على "انستجرام".