تامر أمين يتعرض للهجوم بسبب حديثه عن اعتراضه على خلفة البنات

أثار الاعلامي تامر أمين غضب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، بعد حديثه عن خلفة البنات ببرنامجه “اخر النهار”.

وكشف الاعلامي تامر امين عن جانب من حياته الشخصية، برفضه فكرة خلفة البنات في مقتبل زواجه، وتمنيه أن يكون أول ابنائه من الولاد.

وقال في حديثه مع الإعلامي مفيد فوزي انه لم يكن يتقبل على الأطلاق كون زوجته حامل ببنت في أول حمل لها، مما دفع زوجته لإخفاء الأمر عنه حتى موعد الولادة بعشر أيام.

وتابع: “الحياة اختلفت بعد كدة وفكري اتغير، كنت بفكر زي أي حد عاوز ولد يشيل اسمي ويكون صلب للعيلة ويحمي ضهري”.

واستكمل حديثه بذكريات عن سبب تسمية أول بناته اسمها نور، ولكن البعض لم يعجبه كلام تامر امين، وهاجموه بشدة، وطالبوه بعدم الحديث عن أمور شخصية.

يذكر أن تامر أمين متزوج من شيرين الشنيطي، وأنجبا ابنتين هما نور وملك.