فيديو شقيق ياسمين عبد العزيز يوضح تطورات وضعها الصحي وسبب تأخر سفر أحمد العوضي لها

وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز كشف عن معلومات جديدة فيما يخص حالتها الصحية بعدما نقلت للعلاج في سويسرا، وسافر زوجها الفنان أحمد العوضي لها في الأيام الماضية.

شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات وضعها الصحي

شقيق ياسمين عبدالعزيز أوضح في مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المعروض على قناة mbc مصر تفاصيل الوضع الصحي لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث أكد أن حالتها الصحية مستقرة وبدأت تتعافى وأنه من الصعب تحديد موعد لعودتها، كما أشار أنها تفضل الابتعاد عن متابعة الأخبار في الوقت الحالي.

فقال وائل عبدالعزيز: "حالة ياسمين عبدالعزيز مستقرة إلى حد ما، لكنها تحتاج وقت لتتعافى بسبب فترة مرضها، والأطباء أكدوا على تحسن حالتها، وإن شاء الله سوف تعود لأعمالها الفنية ومنزلها عن قريب، ولا استطيع أن أحدد موعد عودتها، لكنها سوف تعود في الوقت الذي تجده مناسب إن شاء الله، ولقد تحدثت معها وحالتها جيدة وهي لا تتابع أي أخبار خلال الفترة الحالية وتحاول أن تهتم بصحتها بعيدا عن أي مؤثرات".

سبب تأخر سفر أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبدالعزيز

وائل عبدالعزيز كشف كذلك سبب تأخر أحمد العوضي في السفر لزوجته ياسمين عبدالعزيز وتحديدا في ظل وضعها الصحي الحالي، حيث أشار أن زوج شقيقته كان يعاني بسبب الإجراءات الخاصة بالسفر حيث واجه صعوبات بسبب أزمة فيروس كورونا ونتيجة الموجة الرابعة فقال شقيق ياسمين عبدالعزيز: " أما أحمد العوضي قد سافر بالفعل إلى زوجته منذ أيام، وكان يجد صعوبة قبل السفر في الحصول على تأشيرة لسويسرا بسبب أزمة فيروس كورونا والموجة الرابعة لكنه استطاع في النهاية أن يسافر لها".

سفر ياسمين عبدالعزيز للعلاج في الخارج

الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد غادرت مصر في شهر أغسطس الماضي على طائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا من أجل استكمال علاجها هناك في إحدى المستشفيات، وذلك على أثر تداعيات العملية الجراحية التي قد خضعت لها في شهر يوليو الماضي، وكان وائل عبدالعزيز قد نشر في الساعات الماضية عبر حسابه على "انستجرام" رسالة طمئن من خلالها الجمهور على شقيقته، ورد كذلك على شائعة وفاتها التي تم تداولها على بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي فكتب: "ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها إشاعه، ربنا يجعل يومي قبل يومها"، وقد علق العديد من النجوم على ما نشره شقيقها وتمنوا لها الشفاء العاجل والعودة لأسرتها وأبنائها.

الصور مأخوذة من حساب كل من الفنانة ياسمين عبدالعزيز وشقيقها وائل عبدالعزيز و الفنان أحمد العوضي على "انستجرام".