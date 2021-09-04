حسن شاكوش يوجه رسالة إلى هانى شاكر

قدم مطرب المهرجانات حسن شاكوش اعتذارا إلى المطرب هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد ما بدر منه والمطرب رضا البحراوى. وقال حسن شاكوش فى لقاء له ببرنامج “et بالعربى” : إن الفنان هانى شاكر يعد قدوة لنا جميعا وأنا اعتذر له عما بدر منى ورضا البحراوى. وأضاف حسن شاكوش : قدمنا اعتذارا رسميا له إلى جانب اعتذار آخر بالفيديو ونتمنى أن يتقبل اعتذارنا. وأوضح حسن شاكوش : من الممكن أن اتعاون مع رضا البحراوى فى عمل واحد لأننا فى النهاية "كلنا بناكل عيش".

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