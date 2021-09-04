رانيا فريد شوقي رئيسا شرفيا للدورة الثانية لملتقى الإسكندرية المسرحي

اختارت إدارة ملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة برئاسة الفنان محسن صبري، الفنان الكبير الراحل فريد شوقي لتحمل الدورة الثانية اسمه، كما ستكون ابنته الفنانة رانيا فريد شوقي الرئيس الشرفي للملتقى الذي تقرر انطلاقه يوم 14 أكتوبر بمدينة الإسكندرية، برعاية جامعة الإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز قنصوه ضمن نشاط فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح.

وصرح المخرج محمد عبدالستار مؤسس الملتقى قائلا “اختيار الفنان فريد شوقي لتحمل الدورة اسمه جاء بإجماع من إدارة الملتقى لأنه فنان كبير أعطى للفن عمره وكان مؤمنا بمسرح الهواة الذي بدأ فيه، وقد قدم للمسرح الكثير من الأعمال وكان عضوا أساسيا بفرقة الفنانين المتحدين”.

وتابع “الراحل كانت بداياته مسرحية، حيث تتلمذ على يد المخرج عزيز عيد، وظل يتردد على مسارح شارع عماد الدين وشارك في فرق يوسف وهبي ونجيب الريحاني وعلي الكسار وفاطمة رشدي وجورج أبيض، حتى كون مع مجموعة من الهواة وقتها وهم عبدالرحيم الزرقاني وعلي الزرقاني وأحمد الجزايرلي في حي السيدة زينب والحلمية الجديدة فرقة مسرحية ، وواصلت الفرقة نشاطها”.

وأشار إلى أنه في عام 1945 تم افتتاح المعهد العالي للتمثيل فالتحق به فريد شوقي ونال دبلوم المعهد العالي للتمثيل واستقال من وظيفته الحكومية، ليتفرغ للفن .

يذكر أن الدورة الأولى من الملتقى حملت اسم الراحل كرم مطاوع وكانت النجمة الكبيرة سهير المرشدي رئيس شرف الملتقى، وكرم خلالها الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري وتنافس في الدورة الاولى 14 عرضا مسرحيا تم اختيارها من بين 40 عرضا تقدمت من مختلف محافظات مصر ، وكانت لجنة تحكيم الملتقى مكونة من الفنان محسن صبري رئيسا وعضوية كل من الفنان إيهاب مبروك والمهندس وليد السباعي .

ملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة منصة مسرحية يتنافس فيها المواهب الشابة من محافظات مصر المختلفة وقام بتأسيسه الفنان الشاب محمد عبدالستار وتتشكل إدارة الملتقى من الفنان الكبير محسن صبري رئيسا والفنانة فاطمة محمد علي مديرا والفنان المخرج محمد عبدالستار ( تيتو ) مؤسسا وأمينا عاما للملتقى، والمهندس الفنان السينوغرافيا وليد السباعي مديرا تنفيذيا للملتقى .