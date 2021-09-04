عمرو أديب يتربص بـ محمد رمضان ويتهمه بالباطل بتركيب أغنية على مشاهد مرفأ بيروت (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قرر الإعلامي عمرو أديب أن يستغل خصومته القضائية مع محمد رمضان، ويهاجمه بسبب تصوير لقطات فيديو داخل مرفأ بيروت خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، وذلك في أول حلقة له على “إم بي سي مصر” بعد عودته من الإجازة.

واعتذر عمرو أديب للبنانيين على مع فعله محمد رمضان، وأنه لا يجوز أن يخضع لجلسة تصوير داخل هذا المكان الذي راح فيه ما يقرب من 200 لبناني ويضع أغنية من أغانيه على هذه المشاهد.

ولكن لو كلف عمرو أديب نفسه بالبحث في حساب الإنستجرام الخاص بمحمد رمضان سيدرك أن محمد رمضان قام بتصوير بعض لقطات مصورة وليست جلسة تصوير، كما أنه لم يضيف إلى هذه المشاهد أغنية من أغانيه كما قال أديب ولكنها مجرد موسيقى تصويرية لا تتعلق بأغانيه نهائيًا.

وكان الهدف مما حدث هو الكشف عن الدمار الذي وصل إليه لبنان، والمطالبة بأن تجتمع الأيادي والقلوب لإعادة أعمار الوطن.

كما كشف محمد رمضان في فيديوهات لاحقة عن تقديم التبرعات للشعب اللبناني كنوع من الدعم ونشر ذلك عبر حسابه على الاستوري.

فما الهدف من أن تستغل منبرك للهجوم بالباطل على شخص بينك وبينه خصومة قضائية، نحن لسنا ضد أن تنتقده في أي شيء لأن النقد مباح للجميع وخاصة الشخصيات العامة ولكن أن يكون ذلك بوجه حق.

وقال أديب خلال الحلقة أن هناك غضب كبير من اللبنانيين رغم أن هناك بعض اللبنانيين اعجبوا مما فعله محمد رمضان ومنهم الفنانة نادين الراسي وغيرها عبر حساب محمد رمضان فلماذا نجمع اللبنانيين كلهم في نفس السلة؟

كما أن اللبنانيين أنفسهم فعلوها في الذكرى الأولى لانفجار المرفأ الشهر الماضي والتقطوا صورًا وفيديوهات بينهم هيفاء ومايا دياب، فلماذا لم تتحدث عنهما؟

وقال عمرو أديب في الحلقة نصًا: “الأستاذ الدكتور محمد رمضان راح وقف اتصور في مرفأ بيروت اللي مات بسبب انفجاره 200 لبناني، قرر أنه يعمل جلسة تصوير هناك قال يعني بيتضامن، وراح واخد الصور ومركب عليها أغنية من بتوعه، وكأن الموقع يصلح أن يتصور فيه أغنية، واللبنانين انزعجوا”.

وعن حصوله على الدكتوراه الفخرية قال:”هو ليه بيعمل كده فاكر أن العالم مقفول وأن محدش هيعرف ومحدش هيسمع، وأن نقابة الممثلين شمال طرابلس هي النقابة بتاعة لبنان كلها وأن وزير الثقافة مش هيقول حاجة وأن الراجل بتاع المركز الألماني هيطلع ملوش علاقة بألمانيا، هو فاكر أن محدش هيعرف، واللي زاد وغطا وقفته في المكان اللي الناس ماتت فيه، واللبنانين تعبوا وزهقوا من اللي بيجرى”.

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