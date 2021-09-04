نانسي عجرم تحيي حفل زفاف شقيقها نبيل



أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفل زفاف شقيقها الفنان نبيل عجرم، الذي أقيم مساء أمس الجمعة في لبنان، عقب أيام من توقيع عقد الزواج المدني في قبرص.

وتداولت الحسابات الفنية والمعنية بأخبار الفنانة نانسي عجرم، صورا ومقاطع فيديو من الحفل الذي حضره الأهل والمقربون.

وتألقت الفنانة نانسي بحفل الزفاف الذي تم الإعلان -في وقت سابق- أنها ستحييه، حيث اختارت فستانا باللون الوردي الفاتح وتسريحة شعر بسيطة.

وأدت الفنانة اللبنانية مجموعة من أغانيها القديمة والحديثة، والتي تراقص عليها العروسان، ومن بينها أغنية ”لون عيونك غرامي“ و“سلامات“.

وظهر في المقاطع المتداولة العروسان وهما يرقصان، بينما كانت نانسي إلى جوارهما وهي تؤدي إحدى أغانيها، فيما ظهرت في مقطع آخر وهي تراقص ابنتها.

ونشرت نادين عجرم شقيقة نانسي صورا للعروسين من حفل الزفاف، كما وثقت العروس بعض الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها في ”أنستغرام“.

وقبل أسبوع، أعلن نبيل عجرم دخوله القفص الذهبي وزواجه مدنيا في قبرص من شابة من خارج الوسط الفني وتُدعى ناي زيدان، حيث نشر صورة جمعته بعروسه خلال توقيع عقد الزواج.

وودع نبيل العزوبية بعشاء عائلي بحضور والديه وشقيقتيه نادين ونانسي، حيث نشرت نادين صورا من العشاء الذي جمعهم آنذاك عبر حسابها في ”أنستغرام“.

وسبق أن خاض نبيل عجرم مجال الغناء وقدَم مجموعة من الأغاني الخاصة مع المخرج جاد صوايا الذي تولى إدارة أعماله، وأبرزها بياع الوفا، إلا أنه وبعد سنوات قرر الابتعاد عن مجال الغناء، وعاد من بعدها كملحن لنجوم عدة، من بينهم شقيقته نانسي عجرم.

وتعتبر أغنية ”ليش معذبني“ من أبرز أغاني نبيل التي قدمها وطرحها بفيديو كليب، لتثير ضجة كبيرة لجرأة المحتوى، حيث ظهر فيها شبه عارٍ؛ ما جعله عرضة لانتقادات حادة آنذاك، حيث اعتبر معلقون كثُر ”أنه أراد بذلك سلوك طريق الشهرة السريع“.

وبعدها أطلق نبيل فيديو كليب حمل عنوان ”حكايتك إيه“، إضافة إلى مجموعة أغاني ”سينغل“، من بينها: ”أما تخطف خطفة“، ”تعال هنا“، ”حبيتا“، ”قلي يلي“، ”كل البنات“، ”اللي ظالم“.

وولد نبيل في منطقة الأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت، وله شقيقتان الكاتبة نادين عجرم والفنانة نانسي عجرم التي تكبره بالعمر، وبدأت انطلاقته بعالم الفن عام 2006.