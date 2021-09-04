وفاة محمد لافي أحد نجوم برنامج "سوبر ستار".. ورويدا عطية وزملاؤه يرثونه

توفي الفنان السوري محمد لافي، أحد نجوم برنامج "سوبر ستار"، وأعلنت عن وفاته زميلته الفنانة رويدا عطية من خلال حسابها على انستغرام حيث نشرت صورته مرفقة بنعوة مؤثرة، وشاركها الرثاء العديد من زملائها ومشتركي برنامج "سوبر ستار" وهو برنامج هواة للغناء عرض قبل أكثر من 10 سنوات.

رويدا عطية ترثي الفنان محمد لافي

الفنانة السورية رويدا عطية أكدت وفاة زميلها الفنان محمد لافي فنشرت صورة له عبر حسابها الرسمي على انستغرام مرفقة برسالة رثاء له وصفته فيها بأنه "القلب الطيب"، فكتبت قائلة: "محمد يا حلو القلب يا طيب وخلوق عم قول الله يرحمك والوجع اللي عم حس فيه ما الو وصف، يا رفيق ذكرياتنا بالمر والحلو راح تبقى بالقلب دايما يا غالي انت،الله يصبرنا على فراقك ويصبر اهلك وكل محبينك،هيك ارتحت يا لافي رحت لمكان احلى مافيه زعل ولا تعب،إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان أحمد لافي، أحد أفراد اسرة الفنان محمد لافي، أشار الى ان الراحل كان يعاني من ازمة صحية لم يكشف عنها حيث ناشد متابعيه قبل أيام قليلة بالدعاء للفنان محمد لافي ونشر صورته وأرفقها بالتالي :" إلهي بعزتك وبجلالك ان تشفي لنا محمد لافي وتخفف عنه ما اصابه وان تظهر عظمتك في شفائه وزوال مرضه وان تزيل عن جسده ما اتعبه"..

وعلق على منشور رويدا عطية، احد نجوم برنامج سوبر ستار، الفنان ايمن الأعتر حيث كتب قائلاً :"لا حول ولا قوة الا بالله، الله يرحمه"، ونعته ايضا الفنانة السورية صفاء سلطان فكتبت قائلة :"الله يرحمه ويحسن اليه".

كما أعلن عن وفاة محمد لافي ادمن صفحته على فيسيوك قائلا :"صاحب هذا الحساب في ذمة الله".

معلومات عن الفنان محمد لافي

الفنان محمد لافي سبق وأن شارك في برنامج المواهب الغنائية "سوبر ستار" في الموسم الأول لعام 2003 والذي تخرج منه دفعة من النجوم وأبرزهم ديانا كرزون ورويدا عطية وملحم زين وغيرهم.

وتميز محمد لافي بأدائه الملفت وإحساسه العالي في الأغاني الا ان الحظ لم يحالفه في الوصول الى النهائيات، واقتصرت نشاطاته الفنية على أداء بعض الحفلات الغنائية على نطاق ضيق.