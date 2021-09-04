فيديو نانسي عجرم تغني في حفل زفاف شقيقها وابنتها ترقص

نانسي عجرم احتفلت بزفاف شقيقها الملحن نبيل عجرم الذي أقيم في لبنان، حيث ظهرت النجمة اللبنانية وهي تغني في حفل الزفاف وسط حضور كبير من الضيوف، وقدمت نانسي عجرم خلال الحفل مجموعة من أجمل الأغاني الرومانسية احتفالا بهذه المناسبة.

نانسي عجرم تغني في حفل زفاف شقيقها

نانسي عجرم تداول لها العديد من الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حفل زفاف شقيقها الملحن نبيل عجرم، حيث أحيت حفل زفافه الذين أقيم بشكل حافل وبحضور العديد من الأصدقاء والمقربين من أسرة العروسين، وقدمت نانسي عجرم العديد من الأغاني الرومانسية في حفل الزفاف والتي رقص عليها العروسان وكان من بينها أغنية "لون عيونك" كما قدمت كذلك أغنية "سلامات"، وأغنية "حياة" أحدث أغاني ألبومها الجديد الذي طرحته في الأسابيع الماضية، وقد ظهر الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية وهو يقوم بتصويرها أثناء غنائها في الحفل ورقصها مع العروسين.

نانسي عجرم ترقص مع ابنتها في حفل زفاف شقيقها

نانسي عجرم ظهرت أيضا في حفل الزفاف مع بناتها وتحديد ابنتها ايلا التي قامت بالرقص معها احتفالا بحفل زفاف خالها، كما ظهرت نانسي عجرم كذلك وهي ترقص مع عروس شقيقها، وكان نبيل عجرم قد أعلن في الأيام الماضية عن إتمام إجراءات عقد زواجه وظهر في صورة تجمعهما أثناء توقيع عقد الزواج في قبرص، وبعد ذلك عاد العروسان إلى لبنان من أجل إقامة حفل الزفاف هناك، والذي شهد حضور كبير من قبل محبي واصدقاء أسرة العروسين، كما نشر نبيل عجرم أكثر من صورة مع زوجته كشفت عن حجم الرومانسية بينهما والتي خطفت الأنظار.

نشاط فني واسع للفنانة نانسي عجرم هذا الصيف

نبيل عجرم شقيق الفنانة نانسي عجرم يبلغ من العمر 36 عاماً، وكانت له عدة محاولات في الغناء في بداياته، وطرح أكثر من أغنية مثل "بياع الوفا" و"ليش معذبني" و"حكايتك ايه" وغيرها، قبل أن يتوقف عن الغناء، ويتجه إلى التلحين، وتعاون مع شقيقته نانسي عجرم في عدة أعمال غنائية ومنها أغنية "نام بقلبي" وغيرها.

ومن ناحية أخرى تعيش الفنانة نانسي عجرم حالة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة حيث شاركت خلال شهر أغسطس في العديد من الحفلات الغنائية في أكثر من دولة وكان آخرها حفلها بمصر بمنطقة الساحل الشمالي، ونشرت عدة صور لها من الحفل، بالإضافة إلى ظهورها الجديد مع ابنتها الصغرى "ليا"، ونشرت مؤخراً عدة صور لها معها، بالإضافة إلى صور عائلية أخرى مع والديها، وهو ما جعلها محط اهتمام واسع من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة نانسي عجرم والفيديوهات المرفقة.