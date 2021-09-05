نادية الجندي تعلق على جدل جلسة تصويرها الأخيرة وتشعل انستقرام بجرأتها.. بالفيديو

نادية الجندي اختتمت أجازة موسم الصيف بجلسة تصوير جريئة وشبابية على انستقرام، وأثارت الجدل بصورها والتي لاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور على مواقع التواصل.

نادية الجندي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ونشرت الفنانة نادية الجندي صور جديدة لها على حسابها بانستقرام، استعرضت بها إطلالتها الشبابية في ختام موسم الصيف وأجازتها الصيفية، وخطفت نادية الجندي الأنظار بسبب صورها الجديدة على الشاطيء، والتي أظهرتها بشكل مختلف، وأشاد الجمهور بها وبحفاظها على جمالها ورشاقتها في أحدث ظهور لها، وطالبها البعض بالعودة لتقديم اعمال فنية جديدة من بطولتها.

نادية الجندي تعلق على جدل جلسة تصويرها الأخيرة

وعلقت الفنانة نادية الجندي على جدل جلسة التصوير الأخيرة، وعلى التفاعل الكبير الذي لاقته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت فيديو لكواليس جلسة التصوير على الشاطيء، ووجهت رسالة إلى الجمهور وقالت:" يارب يكون الفوتوسيشن الجديد يكون عجبكم.. وبشكركم جميعاً علي التعليقات الإيجابية اللي وصلتني.. بحبكم أوي أوي"، وتلقت نادية الجندي عشرات التعليقات من زملائها وجمهورها على صورها الأخيرة.

وتصدرت نادية الجندي مواقع التواصل بعد نشرها جلسة تصويرها الأخيرة، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع اللوك الجريء والشبابي الذي ظهرت به، وأشاد بها عدد من النجوم أيضاً ومنهم الفنانة سمية الخشاب التي علقت لها:"أيوة بقى القمر طلع"، وتغزل بها عدد من النجوم ومنهم درة وروجينا ولقاء سويدان وزينة وبدرية طلبة وأمينة وندى بسيوني وغيرهم.

نادية الجندي تخطف الأنظار في أجازتها الصيفية

ونشرت نادية الجندي على حسابها بانستقرام في الفترة الأخيرة عدة صور لها من أعمالها السينمائية، واستعادت ذكرياتها مع الجمهور، ووجهت رسالة مؤخراً حول تأجيل حفل "موركس دور" وقالت:"رغم أنني كنت سعيدة جداً بتكريمي الكبير في بيروت وحضوري هذا المهرجان العريق واجه الإبداع والثقافة والفن ورغم الجهود التي بذلت في تنظيم هذا الحفل الكبير بهدف بلسمة جراح بيروت وأهلها، وكنت على تواصل منذ صباح أمس مع لجنة الموركس دور وطلبت تأجيل المهرجان حتى لا نحتفل على جثث الضحايا ولبنان منكوبة وكنت على اتصال معهم حتى اطمنت على اتخاذ القرار بالتأجيل وانتظرت حتى تعلن إدارة المهرجان بيانها الرسمي وكامل الاحترام لقرارات كل القائمين على هذا المهرجان".