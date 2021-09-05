مشاعل الشحي تبكي بعد دخولها المستشفى وزوجها يحاول التخفيف عنها..بالفيديو

مشاعل الشحي كشفت عن دخولها للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية جديدة لم تكشف الفنانة الإماراتية عن تفاصيلها، بينما طلبت من متابعيها الدعاء لها، كما ظهر زوجها أحمد خميس بجوارها وهو يحاول أن يخفف عنها اللحظات الصعبة بالمستشفى.

مشاعل الشحي تطلب الدعاء من متابعيها

مشاعل الشحي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة قصيرة وجهتها لجمهورها ومتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي تطلب فيها المساندة والدعاء لها، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية تسببت في دخولها إلى المستشفى، ولم تكشف الفنانة الإماراتية أي تفاصيل فيما يخص حالتها الصحية أو الأزمة التي تعرضت لها، حيث اكتفت فقط بطلب الدعاء من المتابعين.

فكتبت مشاعل الشحي: "دعواتكم لي بالشفاء العاجل ..اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا"، بينما علق زوجها الفنان أحمد خميس على ما نشرته ودعى لها بالشفاء العاجل فكتب: "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية يا رب العالمين".

مشاعل الشحي تبكي بعد دخولها إلى المستشفى

مشاعل الشحي قد ظهرت في الساعات الأخيرة في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مع زوجها أحمد خميس من داخل المستشفى وهي تبكي بينما حاول أن يتحدث معها زوجها بشكل طريف حيث طلب منها أن تواجه هذه الأزمة المرضية وتعود من جديد، كما قام بالغناء لها أكثر من أغنية لتخفيف عنها.

وسيطرت حالة من الرومانسية على الثنائي حيث حرص أحمد خميس أن يتواجد بشكل دائم بجوار مشاعل الشحي وأن يساندها في هذه الأزمة الصحية، كما نشر العديد من الفيديوهات والأدعية على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق على ما نشره فكتب: "الألم الذي تشعر به اليوم سوف يصبح القوة التي تشعر بها غدا".

تفاصيل الأزمة الصحية للفنانة مشاعل الشحي

مشاعل الشحي تعرضت لأزمة صحية في الشهور الماضية كشفت عنها عبر حسابها على "انستجرام" حيث نشرت أكثر من فيديو وصورة في شهر مارس الماضي أكدت خضوعها لعمليتين في العمود الفقري نتيجة نزيف داخلي، وأكدت الفنانة الإماراتية أنها في حاجة لفترة من العلاج الطبيعي وراحة كاملة في هذه المرحلة، كما كشفت كذلك عن سبب غياب زوجها أحمد خميس وعدم ظهوره بشكل مستمر خلال هذه المرحلة، حيث أوضحت أن تركيزه الأكبر ينصب على مساعدتها في فترة علاجها وأن تسترد صحتها.

الصور مأخوذة من حساب مشاعل الشحي وأحمد خميس على "انستجرام".