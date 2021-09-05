هل وصلت للتشابك بالأيدي؟.. خيري رمضان يكشف حقيقة مشاجرته مع إبراهيم عيسي بسبب الأهلي

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الإعلامي خيري رمضان، حقيقة ما تداول عن شجاره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، بسبب اتهام الأخير للأهلي وجماهيره بـ”النازية” خلال تقديمه لأولى حلقات الموسم الجديد من برنامج “حديث القاهرة”.

وقال خيري رمضان خلال برنامجه “حديث القاهرة”، على قناة “القاهرة والناس” إن الإعلامي إبراهيم عيسى تجاوز في بعض تصريحاته حول النادي الأهلي وجماهيره ولكنه ناقش أفكاره بطريقته، وانتشر خلال الساعات الماضية شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أنه نشبت خناقة بيننا وتبادلنا الضرب بالأيدي وهذه شائعات عارية تمامًا من الصحة”.

وأضاف: “أنا أهلاوي جدا وإبراهيم عيسى زملكاوي جدا ومختلف مع ما قاله ولكن لم “نتشاجر، ولم يحدث أنه هدد بترك القناة في حالة استضافتي للناقد الرياضي عبدالناصر زيدان”، مشيرا إلى أن الأهلي فاز كثيرا ولم نطلب من الزمالك أن يقوم بتهنئتنا، كما أن نقاد الزمالك يتحدثون عن الأهلي أكتر من حديثهم عن الزمالك نفسه.

وتابع: “لم يحدث أن قام رئيس الأهلي محمود الخطيب بالإساءة لأي شخص ولا أن قام أي لاعب أهلاوي بالاساءة لجماهير الزمالك، والأهلي مؤسسة ولا يدخل في خلافات صغيرة احتراما وليس تكبرا، فهو بطل القرن الحقيقي بالفعل وليس بالقول”.

واختتم خيري رمضان كلامه قائلا: “بقول للأهلاوية انتوا على راسنا ومحدش يقدر يزعلكوا زي ما جمهور الزمالك على راسنا.. أحنا في القاهرة والناس نقدم ما يمتع لا نزيد التعصب”.