إيمان الحصري تتقدم ببلاغ ضد الطبيب المتسبب في تدهور حالتها وتسافر اليوم لإجراء عملية جديدة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الإعلامية لميس الحديدى، عن أن الإعلامية إيمان الحصرى، سوف تسافر اليوم الأحد للخارج من أجل إجراء عملية جراحية، مشيرة إلى أن “الحصرى”، تقدمت ببلاغ رسمي في حق الطبيب الذى تسبب في إحداث مضاعفات طبية لها.

وأضافت “لميس الحديدى”، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة”، عبر قناة “ON”، أن تتواصل مع الإعلامية إيمان الحصرى بشكل مستمر للاطمئنان عليها ومتابعة حالتها الصحية.

وفى سياق آخر قالت: إن الفنانة ياسمين عبد العزيز تتلقى العلاج الآن بسويسرا، برفقة زوجها أحمد العوضى.

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