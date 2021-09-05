نجوى فؤاد عن تجربتها مع سمكري البني اَدمين: “مشيته بعد نص ساعة ورقبتي وجعتني جدًا”

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة نجوى فؤاد، عن تحربتها في التعامل مع سمكري البني آدمين، الذي ادعى أنه طبيب علاج طبيعي، قبل أن يتم اكتشاف نصبه بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الجامعية، وغلق وتشميع مركزه الذي حمل نفس الاسم.

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات صحفية، إن أحد الأصدقاء قبل سنة رشحه لها واستقبلته بمنزلها، لكنها لم تشعر بالراحة بعد أن أجرى لها جلسة لمدة نص ساعة فقط ولم تستكمل.

وتابعت: ” لما جالي البيت لم يكمل نصف ساعة ورقبتي وجعتني جدًا، قلت له كفاية ومشيته، لأني حسيت إن في حاجة غلط، وكانت صديقة مقربة رشحته لي مش فنانة قالت لي كويس وعالج عمتي وخالتي، وكنت حينها لم أعرف ان اسمه سمكري البني آدمين”.

وأشارت نجوى فؤاد إلى أن سمكري البني آدمين رفض أخذ أموالًا منها، لافتة إلى أنها بعد الجلسة لم تعاني من تعب لأنها لم تستكمل الجلسة.

واختتمت بنصيحة للجمهور، قائلة: “بنصح الجمهور أنه محدش يسمع كلام الناس لما يكون رايح لدكتور يكون رايح لطبيب دارس مهنته لأن الشباب دول واخدنا شهرة وفلوس”.

يُشار إلى أنه تم حبس يوسف خيري سمكري البني آدمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الجامعية، إضافة إلى غلق وتشميع مركز سمكري البني آدمين بمدينة نصر لمزاولته مهنة علاج طبيعي للمواطنين دون ترخيص.

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