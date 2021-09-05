ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت روبي على حسابها بموقع إنستجرام فيديو من إحدى حفلاتها الصيفية بالساحل الشمالي، والذي أقيمت مؤخرًا لصالح إحدى شركات الاتصالات. وظهرت دينا الشربيني وهي ترقص وتغني مع روبي على المسرح على أغنيتها “باي باي حبيبي”. View this post on Instagram A post shared by go2video (@go2video) يشار أن دينا الشربيني، تنتظر عرض أحدث أفلامها “30 مارس” مع أحمد الفيشاوي والمقرر عرضه نهاية هذا الأسبوع، كما يعرض لها حاليًا فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” مع كريم عبد العزيز وماجد الكدواني بينما يعرض لروبي مسلسل “شقة 6” مع أحمد حاتم وهاني عادل. شاهد أيضا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دينا الشربيني تشارك روبي الرقص والغناء على نغمات “مع السلامة باي باي” (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.