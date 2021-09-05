شيكابالا يكذب أحمد فهمي: “لو كنت عايز أرجع الأهلي مش هكلمك أنت” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - رد كابتن نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا على تصريحات الفنان أحمد فهمي، حول طلب مساعدته للعودة للأهلي أثناء احترافه في البرتغال.

وفي حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، قال شيكابالا: “في ناس بتطلع تقول حاجات مغلوطة، طلع من فترة فنان أهلاوي قال حاجات محصلتش. كنت ممكن أطلع أرد عليه ، وأقول إنك كذاب، بس أنا معملتش كده. عشان جمهور الزمالك عارف إن أنا مش كده.”

وأضاف: “لدرجة إنه بيقول إن أنا كلمته عشان أرجع الأهلي وأنا في البرتغال. أنا لو عاوز أرجع النادي الأهلي طب على الأقل أكلم حسام غالي، أكلم عماد متعب صحابي، مش حكلمك إنت. بس إنت عشان عايز توصل للناس إنك حامي الحمى، بس إنت مش كده.”

أحمد فهمي: شيكابالا طلب مني يروح الأهلي

كشف الفنان أحمد فهمي، في تصريحات سابقة عن طلب شيكابالا منه أن يتوسط له للعب مع النادي الأهلي.

وقال فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب: “الموضوع له رواسب من سنين، وبدأ لما كان شيكابالا في البرتغال وكنا أصحاب وقتها جداً، وكل قصة وليه شهود والشهود ناس محترمين وكبار في البلد وممكن تسألهم”.

وأكمل أحمد فهمي:”شيكابالا طلب مني اتوسطله لأنه كان عايز يرجع من البرتغال على النادي الأهلي وأنا مش عايز احلف أن ده حصل، وممكن أقول أسماء ووقتها كلمتن هشام العامرى أخو الوزير العامري فاروق وقولتله أحنا عايزين نجيب شيكابالا للأهلي”.

وأوضح أحمد فهمي: “هشام قالي يا فهمي إحنا النادي الأهلي وشيكابالا مش لايق على الأهلي والطلب قوبل بالرفض والموضوع مات، ولم أستغل ذلك لحد ما جاءت مباراة السوبر وشيكابالا غلط في جمهور الأهلي وكنت ضد ما حدث وأنا راجل أهلاوي وبقيت ممثل”.

وأردف أحمد فهمي: “وقتها كتبت منشور وقولت أن الزمالك نادي محترم وبه رموز وقولت بلاش تضحك عليهم وأنت طلبت مني ووقتها المنشور زعل شيكابالا وأنا اتعصبت وقتها وكان ممكن أكمله في التليفون أفضل من المنشور لحد ما حصل اللى حصل ولكن النادي الأهلي خط أحمر”.