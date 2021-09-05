أمير كرارة عن تعامله مع “سمكري البني اَدمين”: “رفضته يمسك رقبتي واللوم مش علينا” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - روى الفنان أمير كرارة تفاصيل تجربته مع المعالج المعروف بـ “سمكري البني آدمين”، ودعا لعدم إلقاء اللوم في شهرته على الفنانين الذين تعاملوا معه، ولوم الجهة المختصة التي سمحت له بممارسة هذا العمل.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج “آخر النهار” على قناة النهار، قال أمير كرارة: “اللوم مش علينا إحنا، اللوم على اللي سايبينه يشتغل بقاله 3 سنين. في جهة مختصة المفروض تشوف ده دكتور ولّا مش دكتور، لو مش دكتور توقفه وتقفل له العيادة. هل أنا كل دكتور علاج طبيعي يجيلي أقول له وريني الكرنيه بتاعك؟ مش طبيعي.”

وأضاف: “أنا حد رشحلي الراجل ده، جه عمل لي جلسة، مرتحتش مرشحتوش لحد، قلتله إنت دارس؟ قال لي أصل أنا دارس في أمريكا وواخد دكتوراة وقصة مبلعتهاش.”

وحول سؤاله إذا كان اسمه لم يلفت انتباهه، أشار أن سمكري البني آدمين ذهب له البيت ولم يذهب لعيادته، مضيفًا: « لو روحت كنت هفهم أنه مش عيادة، وأضاف ساخرًا: «كنت هروح بموتوسيكل أو توكتوك».

وتابع: «الواحد لما يكون عنده مشكلة في فقرات أو ظهره بيتعلق بأي حاجة وبيبدأ يجرب ناس، وكانت مرة وخلصت، ولما جه يمسك رقبتي رفضت لأني مرتحتلهوش وخفت على نفسي».

وعاتب أمير كرارة الجهات المختصة، قائلًا: «الفكرة إن بقالنا 3 سنين بنسمع عنه، اقفلوا له المكان، وأنا بأنصح أي حد يروح لمراكز مختصة معروفة، وياريت الجهة المختصة شايفين أنه غلط اقفلوهم».

وأشار الإعلامي محمد الباز إلى أنه تم حبس يوسف خيري سمكري البني آدمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الجامعية، وتم غلق وتشميع مركز سمكري البني آدمين بمدينة نصر لمزاولته مهنة علاج طبيعي للمواطنين دون ترخيص.

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