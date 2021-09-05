محمد رمضان يرد على عمرو أديب بـ”صفعة” وأغنية لعبد الحليم حافظ بعد هجومه عليه (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - سخر الفنان محمد رمضان، من عمرو أديب، بعد هجومه عليه مؤخرًا بسبب تصوير بعض المشاهد داخل مرفأ بيروت.

إذ نشر “رمضان “، مقطع فيديو صغير من تعليق أديب مرفق بمشهد من فيلمه واحد صعيدي وهو يصفع الفنان حسن عبد الفتاح بالقلم خلال أحداث الفيلم، في إشارة منه لصفع عمرو أديب، مع تركيب أغنية راجعين أنا وأنت تاني للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، في إشارة لخلافاتهما السابقة.

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واكتفى محمد رمضان بنشر الفيديو الساخر على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مع ملصق يعبر عن استنكاره.

كان عمرو أديب، انتقد رمضان خلال حلقة برنامجه “الحكاية” ساخرًا منه حيث أكد أن ما فعه أثار استياء كثير من اللبنانيين، قائلًا: «الأستاذ الدكتور راح اتصور في مرفأ بيروت.. راح عمل فوتوسيشن هناك، قال يعني بيتضامن، مع أهالي الضحايا راح واخد الفوتو سيشن ومركب عليه أغنية من بتوعه وكان هذا الموقع يصلح لعمل فيديو كليب».

الجدير بالذكر أن انتقاد عمرو أديب لمحمد رمضان كان مجرد تربص لأن ما قاله عمرو أديب خلال الحلقة يؤكد أنه لم يشاهد ما نشره محمد رمضان، لأن ما نشره عبارة عن لقطات مصورة ومشاهد وليست فوتوسيشن كما أنه أرفقها بموسيقى تصويرية ليست لها أي علاقة بأغانيه، وهذا ا يكشف أن الإعلامي الكبير يريد أن ينتقد من أجل الانتقاد بسبب خصومته مع محمد رمضان، والدعاوي القضائية المتبادلة بينهما.

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