شيرين عبد الوهاب تشعل حفلها في صيف الشرقية وحسام حبيب يدعمها في الكواليس.. بالفيديو

شيرين عبد الوهاب أشعلت حفلها الثاني في السعودية الليلة، وأحيت حفلاً جديداً في موسم حفلات صيف الشرقية، والذي تشارك به لأول مرة، وذلك بعد حفلها الأخير في موسم حفلات صيف جدة.

شيرين عبد الوهاب تشعل أجواء حفلها في صيف الشرقية

وتألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الجديد والثاني في السعودية، وذلك في حفلها في موسم حفلات صيف الشرقية، وأشعلت شيرين عبد الوهاب الحفل بباقة من أشهر أغانيها، وأبرزها أغنية "حبه جنة" و"كنت تسيبني" و"ما بتفرحش" و"بتوحشني" و"الوتر الحساس" و"على بالي" وغيرها من أغاني شيرين، والتي شهدت تفاعل كبير من جمهور الحفل بالشرقية.

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلها الثاني في السعودية

وقدمت شيرين عبد الوهاب في الحفل أيضاً عدد من أغانيها القديمة مثل "آه يا ليل" و"مشاعر" بالإضافة إلى أغنيتها باللهجة اللبنانية "يا بتفكر يا بتحس"، وكذلك فاجأت الجمهور بالغناء لأم كلثوم في أغنية "إنت عمري"، ومازحت الجمهور وتفاعلت معهم في أكثر من مناسبة، وظهرت شيرين بحالة معنوية مرتفعة في الحفل، وذلك بعد عودتها للحفلات ونشاطها الجماهيري مؤخراً.

حسام حبيب يدعم شيرين عبد الوهاب في حفلاتها الأخيرة

وتواجد الفنان حسام حبيب في كواليس حفل زوجته شيرين عبد الوهاب في الشرقية، وحرص على مساندتها ودعمها في كواليس الحفل، وتواجد برفقة ابنتيها أيضاَ مع الجمهور أثناء الحفل، وذلك بعد تواجده معها أيضاً في كواليس حفل جدة الأخير، وأعجب الجمهور بدعم حسام حبيب المتواصل لزوجته شيرين في المناسبات الفنية الأخيرة، وحرصه على التواجد الدائم معها في الكواليس، وتداولوا صورة له مع شيرين وابنتيها قبل انطلاق الحفل.

وتعود شيرين عبد الوهاب بحفلتيها في السعودية مؤخراً إلى جمهورها السعودي بعد غياب طويل، حيث كانت آخر حفلاتها في جدة في يناير 2020، وسبقه حفل في الرياض في عام 2019، وغابت مؤخراً عن الحفلات والأنشطة الفنية بسبب أزمة فيروس كورونا، قبل أن تعود من خلال بعض الفعاليات الفنية في مصر، إضافة إلى حفلات السعودية المنتظرة، وعبرت عن سعادتها الكبيرة للقاء جمهورها في جدة والشرقية، خاصة انها تتواجد للمرة الأولى في موسم حفلات الشرقية.