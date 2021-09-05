بعد ياسمين صبري.. صبا مبارك تتألق على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي

صبا مبارك خطفت الأنظار اليوم بعد ظهورها الثاني في فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي، ونشرت صبا مبارك صور جديدة لها في مهرجان فينيسيا السينمائي بعد عرض فيلمها "أميرة" بالمهرجان.

صبا مبارك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

وخطفت الفنانة الأردنية صبا مبارك الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي، وشاركت لليوم الثاني في فعاليات المهرجان بإيطاليا، وذلك بعد حضورها الأول مع فريق عمل فيلمها "أميرة" والذي يعرض في أحد مسابقات المهرجان، ونشرت صبا مبارك صور إطلالتها في المهرجان والتي لاقت اعجاب وتفاعل كبير من الجمهور، خاصة بسبب مشاركتها الفنية أيضاً في المهرجان.

صبا مبارك تحضر عرض فيلمها "أميرة" في فينيسيا

وشاركت أيضاً صبا مبارك الجمهور لقطات فيديو لرد فعل الجمهور والنقاد على عرض فيلمها "أميرة" في مهرجان فينيسيا، وتلقى الفيلم عدة إشادات بعد عرضه في المهرجان، وحضر عرضه الأول في المهرجان عدد من صناع الفيلم وعلى رأسهم المخرج محمد دياب والمنتج محمد حفظي والممثلة تارا عبود، بالإضافة إلى صبا مبارك، وتدور قصة الفيلم حول "أميرة" وهي فتاة فلسطينية ولدت في ظروف خاصة بسبب اعتقال والدها وتخوض رحلة حياتية لاكتشاف نفسها من جديد.

ويعرض فيلم "أميرة" لصبا مبارك في فعاليات مسابقة "آفاق" بمهرجان فينيسيا السينمائي، ومن المقرر عرضه في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في شهر أكتوبر المقبل، والذي يعتبر العرض الأول له في مهرجان عربي، وذلك قبل عرض الفيلم تجارياً للجمهور.

النجمات العرب في مهرجان فينيسيا

وقبل صبا مبارك، تألقت عدة نجمات عرب في فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي، وعلى رأسهن ياسمين صبري، والتي تألقت في حفل الافتتاح ونشرت عدة صور لها في افتتاح المهرجان على السجادة الحمراء، بالإضافة إلى الإعلامية ريا أبي راشد، والتي تتواجد في الفعاليات اليومية للمهرجان ببرنامجها "سكوب مع ريا"، ونشرت أكثر من صورة لها خلال تواجدها في المهرجان وكواليسه منذ افتتاحه في الأول من الشهر الجاري.