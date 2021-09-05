فيديو البرومو الرسمي لفيلم أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني الجديد "30 مارس".."أغرب أنواع الأحلام"

فيلم "30 مارس" لدينا الشربيني وأحمد الفيشاوي أصبح جاهزاً للمنافسة والعرض في ختام موسم الصيف السينمائي، وطرحت الشركة المنتجة للفيلم البرومو الرسمي والأول ه اليوم، وشوقت الجمهور للفيلم.

أول برومو لفيلم "30 مارس" لدينا الشربيني وأحمد الفيشاوي

ونشرت الفنانة دينا الشربيني فيديو للبرومو الرسمي والأول لفيلمها الجديد "30 مارس"، على حسابها بانستقرام، وشوقت الجمهور للفيلم من خلال البرومو وتعليقها عليه، وقالت:" أغرب أنواع الأحلام دوت الخليج أحلام العرض المستمر.. الإعلان الرسمي لفيلم 30 مارس، 8 سبتمبر بجميع دور العرض"، ولاقى البرومو تفاعل كبير من قبل المتابعين بسبب أجواء الأكشن والغموض في الفيلم.

تفاصيل فيلم "30 مارس"

وكشف برومو فيلم "30 مارس" عن ملامح قصة الفيلم، والأحواء التشويقية والغامضة في الأحداث، بالإضافة إلى الأكشن والعلاقات الاجتماعية، وتدور قصة الفيلم حول شخصية "علي"، والذي تراوده أحلام غامضة ويتخلط الأمر بينها وبين حياته الواقعية، مما يتسبب له في العديد من الأزمات والصراعات، ويهرب من دريمة "قتل" ويحاول معرفة حقيقة ارتكابه للجريمة، قبل أن يكتشف عدة أزمات أخرى كبيرة في حياته.

دينا الشربيني تنافس في ختام موسم الصيف السينمائي

وكانت دينا الشربيني قد كشت مؤخراً عن موعد عرض فيلمها الجديد "30 مارس"، بعد فترة من التأجيلات والدعاية للفيلم، ونشرت صورة البوستر الرسمية للفيلم والتي تواجد بها أبطال العمل، وقالت في تعليقها على الصورة:" فيلم 30 مارس، 8 سبتمبر في جميع دور العرض بمصر والدول العربية"، ونشر أيضاً أحمد الفيشاوي صورة بوستر الفيلم، والذي يشارك به صبري فواز وأحمد خالد صالح وخالد الصاوي وأسماء أبو اليزيد في بطولته، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف وأبرزهم نيللي كريم.

ونافست دينا الشربيني مؤخراً بفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز، والذي طرح في موسم الصيف السينمائي، والذي افتتحته دينا الشربيني أيضاً بفيلمها "ثانية واحدة" مع مصطفى خاطر، قبل أن تعلن تواجدها في ختام موسم الصيف السينمائي، والذي من المتوقع ان يشارك به عدة أفلام ومنها فيلم "المحكمة" لغادة عادل وفيلم "ماكو" الذي يعرض حالياً.