دينا الشربيني تشارك روبي الغناء على مسرح حفلها الأخير.. بالفيديو

دينا الشربيني خطفت الأنظار مع روبي، بعد ظهورها في حفلها الأخير بالساحل الشمالي، وشاركت دينا الشربيني الغناء مع روبي في الحفل، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

دينا الشربيني تغني مع روبي في حفلها الأخيرة

ونشرت الفنانة روبي فيديو لها من حفلها الأخير في الساحل الشمالي، وظهرت معها الفنانة دينا الشربيني، والتي صعدت معها إلى خشبة المسرح، وشاركتها الغناء في أغنية "قلبك بلاستيك" من ألبوم روبي الأخير، وتفاعلت دينا الشربيني مع روبي على المسرح وشاركتها الرقص أيضاً، وسط هتافات الجمهور في الحفل والذين فوجئوا بصعود دينا الشربيني على المسرح مع روبي.

دينا الشربيني مفاجأة حفل روبي الأخير

وتداول الجمهور مقطع فيديو لدينا الشربيني في كواليس حفل روبي الأخير بالساحل الشمالي، وطلبت منها روبي الصعود معها على المسرح ورحب الجمهور بها، قبل أن شاركها الغناء والرقص على المسرح، وشجعت روبي دينا الشربيني على الغناء في الحفل، قبل أن تنشر المقطع الذي جمعهما على حسابها بانستقرام، والذي لاقى تفاعل أيضاً من الجمهور بسبب ظهور دينا الشربيني الجديد من أجازتها الصيفية بالساحل الشمالي.

نشاط فني مكثف لروبي

وأحيت روبي هذا الصيف عدة حفلات جماهيرية ناجحة في الساحل الشمالي، ومنها حفل مع الفنان محمد منير في الساحل، بعد طرحها عدة أغاني جديدة في موسم الصيف، وكانت آخر أعمالها الغنائية "لازقة خفاش" التي طرحتها مؤخراً، وسبقتها روبي بعدة أغاني من ألبومها الجديد، والتي حققت نجاح كبير على يوتيوب وأبرزها "قلبك بلاستيك" و"حتة تانية" و"أنا لو زعلانة" وغيرها، وتستعد لطرح عدة أغاني أخرى خلال الفترة المقبلة.

ويعرص لروبي حالياً أحدث أعمالها التمثيلية في مسلسل "شقة 6" على تطبيق "شاهد vip"، والذي يشارك في بطولته أحمد حاتم وعدد من النجوم، وتدور قصته في إطار روعب وتشويقي، ومكون من 10 حلقات، ومن تأليف سعاد القاضي ومحمود وحيد ورفيق القاضي ونبيل شعيب وإخراج محمود كامل، وذلك بعد غيابها في الفترة الأخيرة عن الأعمال التمثيلية مقابل نشاطها الكبير في الغناء والحفلات هذا العام.