5 ملاحظات على حفلي شيرين عبد الوهاب في السعودية..تعتذر للجمهور وتكشف حالة والدتها

شيرين عبد الوهاب عادت إلى نشاطها الفني والجماهيري في نهاية موسم الصيف، وأحيت حفل غنائي في جدة وآخر في موسم حفلات الشرقية، وتألقت شيرين في الحفلين، وشهدا عدة لقطات مميزة لها مع أسرتها في الكواليس.

شيرين تكشف سبب توترها وتعتذر للجمهور

وظهرت شيرين عبد الوهاب في حفلها الأول في جدة متوترة ومتأثرة، وهو الأمر الذي جعل البعض ينتقد أداءها في الحفل، ولكنها كشفت في لقاء لها بعد حفلها الثاني في موسم الشرقية، عن سبب توترها في الحفل، واعتذرت للجمهور بسبب توترها ووجهت إليهم رسالة وقالت إن سبب توترها هو مرض والدتها ودخولها المستشفى قبل الحفل، وهو ما أقلقها وجعلها تحيي الحفل وهي متوترة.

ووجهت شيرين عبد الوهاب رسالة شكر للجمهور بسبب تفهمهم للظروف التي تمر بها، ولوقوفهم بجانبها في تلك الأزمة ودعواتهم لوالدتها.

حسام حبيب مع ابنتي شيرين في كواليس حفليها

ومن أبرز لقطات حفلات شيرين الأخيرة في السعودية، حضور زوجها المطرب حسام حبيب معها في كواليس الحفلين، وحرص على دعمها ومساندتها والظهور معها في كواليس الحفل وخلف المسرح، وهو الأمر الذي أثار انتباه واعجاب الجمهور، خاصة مع ظهوره مع ابنتا شيرين عبد الوهاب في كواليس الحفلين.

شيرين تكشف حالة والدتها الصحية

وطمأنت شيرين عبد الوهاب الجمهور في حفلها بالشرقية على الحالة الصحية لوالدتها، وقالت في الحفل إن وقوف الجمهور بحانب والدتها بعد دخولها المستشفى ساعدها كثيراً، وأكدت إنها أصبحت بخير الآن، وعبرت عن سعادتها للتواجد في موسم الشرقية لأول مرة، وظهرت في الحفل الثاني غير متوترة وبحالة معنوية عالية، وأطربت الجمهور بأغانيها الشهيرة وهو ما طمأن جمهورها على حالتها الفنية والنفسية.

شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بحفليها في السعودية

ومن أبرز اللقطات التي لاقت تداولاً من حفل شيرين عبد الوهاب في جدة، دوت الخليج ارتدائها لإطلالتين مختلفتين في الحفل، حيث فاجأت شيرين الجمهور بتغيير فستانها في استراحة الحفل، وأعجب الجمهور بإطلالتها، وكذلك إطلالتها في حفلها الثاني في الشرقية.

عودة شيرين عبد الوهاب لنشاطها الجماهيري

ولاقت حفلات شيرين عبد الوهاب في السعودية مؤخراً اهتمام كبير من جمهورها، خاصة إنها أولى حفلات شيرين في موسم الصيف الحالي، وتعود بعد غياب طويل للحفلات الجماهيرية في السعودية، وتزامن ذلك مع عودتها لحسابها انستقرام ونشرها عدة صور ورسائل للجمهور، وآخرها لجمهورها في جدة قبل حفلها في الشرقية وقالت:" شكرا لجمهور جدة، على حبكم ودعمكم ودعواتكم لوالدتي..جمهور المنطقة الشرقية، جاهزين انهاردة؟"، ووعدت الجمهور بطرح ألبومها الجديد قريباً واعتذرت لهم عن تأخيره بسبب أزمة فيروس كورونا.