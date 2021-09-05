شاهد.. القلب مش مبسوط.. صلاح عبد الله يتحدث عن أزمته الصحية الأخيرة

تحدث الفنان صلاح عبد الله عن إصابته الأخيرة بأزمة قلبية، والتي استدعت نقله للمستشفى وإجراء عملية قسطرة وتركيب دعامة. وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "بيسين وبحر ودلع.. والقلب مش مبسوط ، مالك يا قلب الجدع.. من إيه وليه مقبوض ، ما ياما شُفت البدع.. وياما واجهت ضغوط ، والعقل منها خلع.. وعاد وعاش مظبوط"، يعنى الخلاصة يا قلب صاصا، دى حالة وهتروح لحالها بفضل الله، وزى اللى فات هتفوت".

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