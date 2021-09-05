شيرين تحيي حفلا في السعودية وتتحدث عن الحالة الصحية لوالدتها

كشفت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، وجاء ذلك خلال حفلها الأول بجدة بالممكلة العربية السعودية.
وأعربت شيرين عن سعادتها لإحيائها أول مرة حفلًا في المنطقة الشرقية بالسعودية، كما حرصت على أن تطمئن جمهورها ومحبيها، على الحالة الصحية لوالدتها، لافتة إلى أن حالتها تحسنت، قائلة: "مبسوطة أوي إني هنا أول مرة آجي، وسعيدة بالوقفة اللي وقفوها مع والدتي في المستشفى، إنتم ناس مأصلين وكمل والحمد لله هي كويسة دلوقتي".
وكانت شيرين أعلنت قبل حفلها الاخيرة بجدة يوم الخميس الماضي، تعرض والدتها لأزمة صحية ونقلها إلى المستشفى، وهو ما جعل شيرين تبدو متوترة بشدة خلال الحفل.
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