تفاعل الجمهور مع فيلم أميرة بعد عرضه بـ فينيسيا السينمائي

كشف المؤلف والمخرج محمد دياب عن ردرود الأفعال حول فيلم “ أميرة” والذى يشارك به فى مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي .
ونشر محمد دياب فيديو عبر حسابه بموقع فيسبوك يوضح ردود الأفعال الإيجابية وتفاعل الجمهور مع الفيلم .
وعلق محمد دياب على الفيديو: "الحمد لله .. أكثر من سبع دقائق وقوف وتصفيق من الجمهور بعد عرض فيلم أميرة فى فينيسيا ".
ويشارك فيلم أميرة للمخرج المصري محمد دياب في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي افتتحت فعاليات أمس ويستمر حتي يوم 11 سبتمبر.
فيلم أميرة بطولة صبا مبارك والفنان الفلسطيني علي سليمان وتارا عبود، من تأليف وإخراج محمد دياب. ومن إنتاج شركة "فيلم كينك" وشركة "أكاميديا بيكتشرز" الإماراتية، بالاشتراك مع شركة "الاستوديو" الإماراتية التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، ويشارك كمنتجين فنيين المخرج هاني أبو أسعد صاحب فيلم "عمر"، الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في عام 2014، وأميرة دياب.
أعربت صبا مبارك عن سعادتها بمشاركة فيلم أميرة للمخرج محمد دياب ضمن مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا بدورته الـ78، ليشهد بذلك عرضه الأول.
وكتبت صبا مبارك عبر إنستجرام: “متحمسة وسعيدة جداً بالعرض العالمي الأول لفيلم أميرة للمخرج الصديق والفنان محمد دياب ومشاركته في مسابقة آفاق
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