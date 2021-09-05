حماقي يهدي حماته أغنية مالوش لازمة العتاب

أحيا محمد حماقي حفلًا غنائيًا ضخمًا في خليج غزالة بالساحل الشمالى أمس بحضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.

وأهدى حماقى أغنية "مالوش لازمة العتاب" لـ فاطمة درة أم زوجته ووصفها بأنها الحماة المثالية.

على جانب آخر، تصدرت أغنية «طالع موضة» للفنان محمد حماقي «ترند» موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بعد ساعات من طرح الأغنية عبر قناته الرسمية، والتى حققت خلال ساعات ملايين المشاهدات.

حققت أغنية الفنان محمد حماقي الجديدة «عرض مستمر»، التي تم طرحها مساء يوم الخميس الماضي، مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، والأغنية من ضمن أغاني ألبوم حماقى الجديد «يافاتني»، والذي طرح منه عدد من الأغنيات على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بالإضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية.

أغنية حماقى«عرض مستمر» من كلمات وألحان عايز الشافعي، توزيع وميكساچ توما، ديچيتال ماستر طارق مدكور.

وكان حماقي، قد طرح مؤخرًا عددا من أغاني البومه الجديد “يا فاتني”، وكان من ضمن الأغاني التي طرحها “زيها مين”، و"لو هتسيب"، و"تك"، و"طالع موضة".

أغنية “طالع موضة” كلمات: تامر حسين ألحان: تامر علي توزيع وميكساچ: أحمد إبراهيم ديچيتال ماستر: طارق مدكور فواصل موسيقية: أحمد إبراهيم جيتار: شريف فهمي.

تقول كلمات الأغنية: “تيجي سيرتها قلبي يدق، أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا لو أنا منها يعني أتغر، ياما عليا عدّى ومَر ومشفتش أحلى منها .. عيونها الحلوة مميزينها .. ده جمالها طالع موضة .. براءتها مش موجودة .. ماعرفش جايبة الجمال ده منين .. وفي الرقة مش هتلاقي اتنين .. تيجي سيرتها قلبي يدق أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا”.