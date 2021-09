شاكيرا توجه رسالة لـ بيونسيه فى عيد ميلادها الـ40.. تفاصيل

احتفلت النجمة العالمية شاكيرا، بعيد ميلاد صديقتها النجمة بيونسيه، والتي تبلغ عامها الأربعين اليوم، فهي من مواليد عام 1981، ونشرت شاكيرا صورة تجمعها مع بيونسيه عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد بيونسيه.. أفكر فيكي في يومك الخاص.. استمتعي مع أحبائك.. وتذكري الأوقات الجيدة"، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها حيث حصدت أكثر من مليون و300 ألف إعجاب فى ساعات.

وكانت المغنية العالمية بيونسيه تعرضت لانتقادات لاذعة، لارتدائها عقد الماس الأصفر الشهير من تيفاني، لتصبح رابع شخص في العالم يرتدي الماس 128.54 قيراطً عندما ظهرت كنجمة لحملة تيفاني "About Love" مع زوجها جاي زي، عبر انستجرام للترويج للحملة، لتصبح أول شخص أسود يرتدي هذه القلادة، وقد ارتدتها من قبل أودري هيبورن وليدي جاجا.

وعلى الرغم من إعلان شركة المجوهرات منذ ذلك الحين عن خطط لدفع 2 مليون دولار للحصول على منح دراسية في كليات وجامعات لأصحاب البشرة السوداء، إلا أن ردود الأفعال لازالت مستمرة ضد بيونسيه والعلامة التجارية حيث توصف القلادة بأنها "الماسة الدم" ، حسبما ذكرت صحيفة The Times and The Independent .

من ناحية أخري تصدرت بيونسيه قائمة "أعظم 100 فيديو موسيقي في كل العصور"، والذي أصدرته مجلة "رولينج ستون"، وذلك بفيديو كليب أغنيتها "Formation"، الذي صورته عام 2016، للمخرجة ميلينا ماتسوكاس.

وظهرت بيونسيه في القائمة مرتين، حيث احتل مقطع الفيديو الخاص بأغنية "Single Ladies" المركز الثاني عشر، وكان فيديو أغنية "ليدي جاجا" في الترتيب السادس والستين، في وقت سابق، في حفل جرامي الثالث والستين، حطمت بيونسيه الرقم القياسي لعدد الجوائز بين النساء.