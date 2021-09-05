شاهد.. رسالة مؤثرة من صبا مبارك للجمهور بعد نجاح ”أميرة” في مهرجان...

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك صور جديدة من كواليس عرض فيلم "أميرة" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ78، الذي شهد عرض فيلم "أميرة"، أمس السبت، بطولة صبا مبارك والفنان الفلسطيني علي سليمان وتارا عبود، لتؤكد صبا أن يوم العرض كان مملوء بالعواطف.

وكتبت صبا مبارك على إنستجرام "من الـ photcall لفيلم اميرة مبارح في صور كتير وفيديوهات رح تشوفوها it wan an overwhelming humbling day".

نجاح فيلم أميرة

يذكر أن فيلم "أميرة" شارك به المخرج محمد دياب في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، واستقبلته الجماهير بردود أفعال إيجابية وتفاعلوا معه. ما دفع محمد دياب للتعليق عبر الفيس بوك قائلًا: "الحمد لله.. أكثر من سبع دقائق وقوف وتصفيق من الجمهور بعد عرض فيلم أميرة في فينيسيا.

ويشارك فيلم أميرة في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي افتتحت فعاليات، الأربعاء الماضي 1 سبتمبر، ويستمر حتى يوم 11 سبتمبر.

ويشارك في بطولة فيلم أميرة الفنانة صبا مبارك والفنان الفلسطيني علي سليمان وتارا عبود، وقيس ناشف ووليد زعيتر، ومن تأليف وإخراج محمد دياب. وإنتاج شركة "فيلم كينك" وشركة "أكاميديا بيكتشرز" الإماراتية، بالاشتراك مع شركة "الاستوديو" الإماراتية التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، ويشارك كمنتجين فنيين المخرج هاني أبو أسعد صاحب فيلم "عمر"، الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في عام 2014، وأميرة دياب.

وكانت الفنانة صبا مبارك عبرت عن سعادتها بمشاركة فيلم أميرة للمخرج محمد دياب ضمن مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا بدورته الـ78، ليشهد بذلك عرضه الأول، وكتبت عبر حسابها بإنستجرام: "متحمسة وسعيدة جدًا بالعرض العالمي الأول لفيلم أميرة للمخرج الصديق والفنان محمد دياب ومشاركته في مسابقة آفاق".

مهرجان فينيسيا الدولى

ويُقام مهرجان فينيسيا الدولي في الفترة من 1 حتى 11 سبتمبر 2021، ويُعد "أميرة" ثالث أفلام دياب كمخرج بعد 678 (2010) واشتباك (2016) والذي فاز بأكثر من 30 جائزة دولية.

وتدور أحداث فيلم أميرة في فلسطين، وبالتالي يصبح أول فيلم فلسطيني يقوم بإخراجه مصري. ويتناول قصة أميرة مراهقة فلسطينية وُلدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويعد مهرجان فينيسيا السينمائي أحد أعرق المهرجانات الدولية، يُقام سنويًا في مدينة فينيسيا بإيطاليا، وأحد المحطات الرئيسية لأهم أفلام العام. ويترأس لجنة تحكيم الدورة الحالية المخرج الكوري بونج جون هو، الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم "Parasite".