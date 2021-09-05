اليوم.. حفل ”ليلة أندلسية” في بيت السناري

ينظم بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ حفلًا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور للفنانة الشيماء سيف الدين، تحت عنوان "ليلة أندلسية"، وذلك يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 في تمام الساعة السابعة مساًء، بمقر بيت السناري الاثري بالسيدة زينب.

تتضمن فقرات الحفل مختارات من أغنيات الموشحات الأندلسية؛ الفن الذي ظهر في الأندلس أواخر القرن التاسع الميلادي، حيث ازدهرت الموسيقى وشاع الغناء في هذه الفترة، وكذلك بعض الأغاني التراثية التي تجسّد الاختلاط المباشر بين العرب والإسبان.

يأتي الحفل في ظل الاهتمام بإحياء التراث العربي لتعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل، من خلال نشر الثقافة الأندلسية ودمجها بالموسيقى العربية المتأثرة بالطابع الأندلسي، وكذلك الحفاظ على التراث والموروث الحضاري الذي يرتبط ارتباطاً قوياً بالهوية، هذا بالاضافة إلى توضيح عملية الازدواج اللغوي الذي حدث بين العربية والاسبانية.