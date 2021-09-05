دينا الشربينى تغني ”قلبي بلاستيك” مع روبي في حفل الساحل

حرصت الفنانة دينا الشربيني، علي حضور حفل الفنانة روبي، الذي أقيم أمس في الساحل الشمالي، وقدمت خلاله عددًا من أحدث أغنياتها.
ظهرت دينا الشربيني، في الفيديو الذي نشرته روبي، وهي تشارك روبي غناء أغنيتها الجديدة «قلبي بلاستيك» من علي المسرح، والتي تقول كلماتها: «راح حب صاحبتي وطلع فستك.. باي باي حبيبي باي باي.. مش معايا في الجاي.. أغنيهالك إزاي؟ معاها طبلة وناي».
جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة دينا الشربيني، كان فيلم «ثانية واحدة» وهو من بطولة مصطفى خاطر، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد دسوقي، فتحي عبد الوهاب، علا رشدي، أحمد الفيشاوي، وإخراج أكرم فريد
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