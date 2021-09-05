ياسمين صبري تثير الجدل بعقد جديد في مهرجان فينيسيا

بعد ضجة عقد التمساحين، أثارت الفنانة ياسمين صبري ضجة أخرى بعد ظهورها بعقد جديد من دار Cartier العالمية للمجوهرات، خلال حضورها في مهرجان فينيسيا السينمائي العالمي، والذي لفت أنظار عدد كبير من المتابعين بسبب مظهره المميز.

اللون البرتقالي

ونشرت الفنانة ياسمين صورًا لها بفستان باللون البرتقالي (أورانج)، وارتدت عليه حلقًا وعقدًا فاخرين من دار Cartier، حيث توسط العقد مجسمًا لنمر زاد من جاذبية قطعة المجوهرات هذه.

وأبدى المتابعون إعجابهم بقطعتي المجوهرات، حيث وضعت الفنانة هبة مجدي ملصقات بقلوب حمراء على صور ياسمين صبري وهي ترتدي العقد.

وكتبت إحدى المتابعات وتُدعى دينا يسري "الحلق يجنن وأنتِ قمر"، وتوالت التعليقات المرفقة بملصقات وعبارات إعجاب بالعقد وشكل النمر المميز، وهو ما دفع الفنانة ياسمين لتقديم الشكر لكل من أثنى على العقد الذي ارتدته في المهرجان.

وأشارت الفنانة إلى أن هذا العقد غير قابل للبيع، دون أن الكشف عن سعره.

مهرجان فينيسيا السينمائي

وشاركت ياسمين صبري في حفل افتتاح الدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا السينمائي بإيطاليا، ونشرت مجموعة صور لها عبر حسابها في "إنستجرام"، أطلت فيها وهي توثِّق أفضل لقطاتها على السجادة الحمراء.

وكذلك نشرت مجموعة صور وفيديوهات ظهرت فيها على متن يخت في البحر بمجرد وصولها لفينيسيا، وحظيت الصور بردود فعل واسعة من قبل متابعيها الذين يتجاوز عددهم 16 مليون متابع.

عقد التمساحين

وسبق أن ارتدت الفنانة ياسمين عقدًا فاخرًا من Cartier، في مارس الماضي، بعد اختيارها كسفيرة لأحدث حملات Panthere de Cartier بمنطقة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن قطعة نادرة على شكل تمساح صممت عام 1975 للفنانة المكسيكية ماريا فيليكس.

ويعتبر هذا العقد أغلى عقد في العالم، وكانت ياسمين ثالث امرأة ترتدي هذه القطعة النادرة بالعالم، بعد ماريا فيليكس والفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي التي ارتدته في عام 2006 بمهرجان كان واستمرت لفترة نجمة إعلانات كارتييه.

وقالت ياسمين صبري في تصريحات تلفزيونية حينها: "إن العقد مكون من 120 قيراطًا ويحتوي على فصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللون الأخضر والأصفر، وتم تصميمه من قبل كارتييه عام 1975، مؤكدة أنها قطعة نادرة وتم ارتداؤها 3 مرات فقط لا غير".