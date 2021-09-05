وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان عروض فرقة أوبرا القاهرة بالمركز الثقافي

توالت فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عرضا لفرقة نجوم أوبرا القاهرة بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة على مسرح المركز الثقافى، وبحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفني لفرقة الأوبرا، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد كبير من الجمهور.
وخلال الحفل الذى أخرجته الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفنى للفرقة، تألق نجوم فرقة أوبرا القاهرة فى تقديم مختارات من أشهر أغاني أفلام ديزني، وصاحبها تابلوهات استعراضية رائعة قدمها عناصر من فرقة باليه أوبرا القاهرة تصميم ممدوح حسن ومحمد حامد، ديكور وجرافيك محمد عبدالرازق، صوت خالد درويش كان منها علاء الدين، مولان، الجميلة والوحش، انستازيا، الملك الأسد، فروزون، إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية العالمية منها سواى، ذكرى، نهر القمر، فكر فى، طريقى، خذنى إلى القمر وغيرها.. أداها ببراعة واقتدار عزت غانم، داليا فاروق، جولي فيظي، إنجي محسن، أسامة على، إلهامي أمين، سلمى الجبالي، ليلى إبراهيم، عماد عادل، عمرو مدحت.
يشار إلى أن وزارة الثقافة أعلنت عن إقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت مارس الماضي، وتشارك فيها جميع قطاعات الوزارة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالتعاون مع المحافظة، إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربى، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والأدبية في الشعر والقصة وغيرها، إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الأثرية بالمدينة وغيرها.
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