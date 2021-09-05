وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان عروض فرقة أوبرا القاهرة بالمركز الثقافي

توالت فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عرضا لفرقة نجوم أوبرا القاهرة بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة على مسرح المركز الثقافى، وبحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفني لفرقة الأوبرا، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد كبير من الجمهور.

وخلال الحفل الذى أخرجته الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفنى للفرقة، تألق نجوم فرقة أوبرا القاهرة فى تقديم مختارات من أشهر أغاني أفلام ديزني، وصاحبها تابلوهات استعراضية رائعة قدمها عناصر من فرقة باليه أوبرا القاهرة تصميم ممدوح حسن ومحمد حامد، ديكور وجرافيك محمد عبدالرازق، صوت خالد درويش كان منها علاء الدين، مولان، الجميلة والوحش، انستازيا، الملك الأسد، فروزون، إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية العالمية منها سواى، ذكرى، نهر القمر، فكر فى، طريقى، خذنى إلى القمر وغيرها.. أداها ببراعة واقتدار عزت غانم، داليا فاروق، جولي فيظي، إنجي محسن، أسامة على، إلهامي أمين، سلمى الجبالي، ليلى إبراهيم، عماد عادل، عمرو مدحت.

يشار إلى أن وزارة الثقافة أعلنت عن إقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت مارس الماضي، وتشارك فيها جميع قطاعات الوزارة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالتعاون مع المحافظة، إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربى، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والأدبية في الشعر والقصة وغيرها، إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الأثرية بالمدينة وغيرها.