شقيق ياسمين عبدالعزيز مناشدا المخرجين والمنتجين: “أنا عاطف.. معاكم في الشغلانة”

ابو ظبي - احمد الجزار - ناشد الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، المُخرجين والمُنتجين، بإشراكه معهم في أي عمل فني مُرتقب، لا سيما وأنه غائب عن الساحة الفنية منذ 3 أعوام تقريبًا.

وسخر وائل عبد العزيز، من غيابه الفني، عبر نشر صورة للفنان أحمد حلمي، من مشهد في فيلم “الناظر”، والذي عُرض عام 2000، حيث علق عليها قائلًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الأساتذة المنتجين والمخرجين.. أنا أخوكم عاطف معاكم في الشغلانة”.

حرص وائل عبد العزيز، على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات حالة ياسمين عبد العزيز الصحية، قبل أيام، لا سيما بعدما أثير حولها العديد من الشائعات التي تُفيد بوفاتها خلال رحلتها العلاجية بالخارج، حيث كتب عبر حسابه على موقع فيس بوك، قائلًا: “ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها.. وخبر وفاتها إشاعة وضيعة.. ربنا يجعل يومي قبل يومها”.

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