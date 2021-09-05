سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جرئية لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت سلمى أبو ضيف في الصورة بفستان مكشوف البطن، وتسريحة شعر بسيطة، ومكياج ناعم أبرز جمالها.

وكانت أحدث أعمال سلمى أبو ضيف، دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد مُحاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مُصابة بمرض البهاق.

وكشفت سلمى أبو ضيف، مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضًا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.

وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليل.