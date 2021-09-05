أنجلينا جولي تكشف معاناتها بعد الطلاق من براد بيت

كشفت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي عن الأسباب الحقيقية لانفصالها عن زوجها السابق نجم هوليوود الشهير براد بيت، في مقابلة جديدة لها مع الجارديان البريطانية.

تفاصيل معاناة أنجلينا جولي

وتحدثت أنجلينا جولي التي تبلغ من العمر 46 عامًا، عن شعورها بعد انفصالها وتفاصيل الخمس سنوات الماضية من حياتها موضحة أنها تعرضت للانكسار والحزن لفترة طويلة.

تحاول أنجلينا جولي الخروج من المرحلة والمأزق الذي تمر به أسرتها خاصة أبنائها الستة التي تشاركهم مع براد بيت، في خضم معركة الحضانة الحالية.

وقالت أنجلينا جولي إنها تخشى على سلامة أبنائها من والدهم، خاصة أنها تقديم بطلب الطلاق منه في سبتمبر 2016 بعدما تعرض براد بيت لابنهم مادوكس وهم على متن طائرة خاصة بسبب معاناته مع إدمان الكحول.

ورغم عدم توجيه تهم رسمية إلى براد بيت إلا أنه اعترف بمعاناته مع الكحول وحضوره اجتماعات التعافي بعد الطلاق، ويحاول حاليا الانفراد بحضانة أبنائه بدور أنجلينا.

وأضحت نجمة هوليوود التي تبنت 4 من أبنائها، أنها لم تتخذ قرار الانفصال باستخفاف، بل استغرق الأمر منها بعض التفكير حتى تأكدت أنها مضطرة لذلك، مشيرة إلى أنها تأمل في المضي قدما والتعافي من هذه التجربة بالكامل.

وعبرت أنجلينا جولي عن رغبتها في أن تلتئم جروح عائلتها، بما يشمل الأب، لأنه في النهاية سيكونون جميعا عائلة واحدة مهما حدث.

في يوليو الماضي تم استبعاد القاضي جون أودركيرك من قضية الحضانة ما أدى لإلغاء جميع قراراته وأحكامه السابقة بما فيهم حكم منح براد بيت مزيد من الوق مع أطفاله القصر.