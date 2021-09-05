لميس الحديدي تعلق على شائعتي انفصال ياسمين عبدالعزيز وتدهور حالتها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الإعلامية لميس الحديدي على شائعتي انفصال ياسمين عبدالعزيز، عن زوجها أحمد العوضي، كذلك تدهور حالتها الصحية.

وقالت لميس في حلقة أمس من برنامجها “كلمة أخيرة”، الذي يعرض عبر قناة ON.

“العزيزة ياسمين عبد العزيز فأنا على تواصل معها ومع زوجها الفنان أحمد العوضي أحمد موجود معها في سويسرا، وبلاش يا جماعة إشاعات وحاجات دمها مش خفيف الناس سابوا الست التعبانة واللي حالتها صعبة وتجري عمليات وقاعدين يقولوا هي أطلقت وسابوا بعض، ياريت نرحم الناس شوية وندعمهم ونقف بجانبهم”.

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وأضافت “ياسمين أجرت عملية جراحية وهي في تحسن بطيء والحديث عن حالتها الحرجة غير دقيق، ولكن هي في تحسن بطيء، ونتمنى لها كل الصحة وأن تعود لنا، وأؤكد أن أحمد العوضي جنبها في كل لحظة وداعم ومساند لها”.

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