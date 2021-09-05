نيكول سابا تثير الجدل حول ”حملها” من حفلها الأخير بالعلمين الجديدة

أثارت النجمة اللبنانية ​نيكول سابا​، الجدل حول حملها، بعد نشرها فيديو قصير عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من كواليس حفلها الأخير بختام سهرات صيف 2021 بمدينة العلمين الجديدة، حيث أشارت خلال الفيديو إلى بطنها ما دفع بعض متابعيها لتهنئتها بدعوى إعلان حملها بطريقة غير مباشرة.

وقالت إحدي التعليقات وتدعي عبير:"حبيبي ألف مبروك فرحانة جدًا من أجلك"، لترد عليها نيكول مازحة لتنفي حملها قائلة: "ولك لا ما يروح راسك لبعيد ما في شي"، لتعاود المتابعة الرد: "وأنا مبسوطة وبدأت أرقص يلا إن شاء الله خير"، لكن فى المقابل، لم تؤكد نيكول سابا، صراحة حقيقة حملها من عدمه، وتركت الأمر غامضًا ولتكهنات الجمهور.

وتألقت نيكول سابا بحفلها فى مدينة العلمين الجديدة ، بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية وبعض الأجانب، وحضرت نيكول سابا مرتدية سواريه مثير قصير مفتوح ولوك جرىء، وصعدت على المسرح أثناء غنائها لأغنية "هفضل أحلم" ، تفاعل الجمهور معها فى ترديد الأغنية وباقى أغنياتها التى قدمتها خلال الحفل الذى استمر ما يقرب من ساعة ونصف.

وقدمت نيكول سابا وصلتها الغنائية والاستعراضية من خلال باقة من أشهر أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى الطويل منها، "براحتي"، التوتو ني"، "قررت"، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"، "سهر الليالي" و"يا مصطفى يا مصطفى".. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع من مختلف الأعمار.

كما قدمت نيكول للمرة الأولى أغنيتها الجديدة "الجو حلو" التي أطلقتها مؤخرا وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب، والاغنية من كلمات شريف عبيد، لحن محمد يحيى، توزيع آمين نبيل وهندسة صوت ماهر صلاح.