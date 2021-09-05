نجمات الخليج يشاركن ديانا حداد بالظهور في أحدث كليباتها "عشق ضميان".. بالفيديو

ديانا حداد طرحت فيديو كليب جديد يحمل عنوان "عشق ضميان"، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجمات ومشاهير الخليج، وقد نالت الأغنية بعد ساعات من طرحها اهتماما كبيرا من قبل الجمهور الخليجي والعربي.

ديانا حداد تطرح فيديو كليب "عشق ضميان"

ديانا حداد طرحت أغنية "عشق ضميان" عبر القناة الرسمية لشركة روتانا على "يوتيوب" وتعاونت في الأغنية الجديدة مع الشاعرة والفاشنيستا الكويتية نهى نبيل والملحن الإماراتي فايز السعيد، وقد حققت الأغنية بعد طرحها بساعات قليلة مئات الآلاف من المشاهدات والتي بلغت أكثر من 370 ألف مشاهدة، وتقول كلمات الأغنية: "بعد شروق الشمس والفجر لي بان أرسلك همومي وأجمل تحية مشتاق أبي قربك ولك عشق ضميان ودّي بشوفك والظروف معصيّة".

نجمات الخليج يشاركن ديانا حداد الغناء في "عشق ضميان"

ديانا حداد ظهرت كذلك في الفيديو كليب وهي ترقص وتغنى مع مجموعة من نجمات ومشاهير الخليج اللاتي حصد تواجدهن اهتماما كبيرا من قبل الجمهور حيث ظهر في الكليب كل من الفنانة غدير السبتي، وشيلاء سبت، ونهى نبيل، ونور ستارز، ومودل روز، وتظهر نهى نبيل في بداية الكليب أثناء حديثها مع الملحن فايز السعيد والذي يؤكد لها على انتهائه من تلحين أغنية "عشق ضميان" وتستمع ديانا حداد للرسائل الصوتية المتبادلة بينهما وتقرر غنائها.

ديانا حداد فاجئت الجمهور قبل طرح الأغنية بنشر أكثر من صورة من كواليسها عبر حسابها على "انستجرام"، وطلبت من متابعيها معرفة النجمات اللاتي سوف يشاركن في الأغنية معها، فكتبت تعليقا قالت فيه: " مين النجوم اللي معي بالصورة؟"، أغنية "عشق ضميان" استمر من خلالها التعاون الناجح بين كل من الفنانة ديانا حداد والمخرجة الإماراتية نهلة الفهد حيث قدم الثنائي في عام 2020 فيديو كليب حمل عنوان "مش راح نختلف" وحقق نجاحا ملحوظا وقت طرحه.

نهي نبيل عن "عشق ضميان": مفاجأة جديدة في مشواري مع الشعر

نهى نبيل روجت للفيديو كليب عبر حسابها على "انستجرام" كما قدمت الشكر لجميع من شارك في الأغنية، وأكدت أنها تعتبر "عشق ضميان" مفاجأة مختلفة بالنسبة لها في مشوارها مع الشعر فكتبت: "وصارت مفاجأة جديدة في مشواري مع الشعر والأغنية وهذه المرة كلماتي بصوت برنسيسة الغناء ديانا حداد وألحان المبدع دائما فايز السعيد نقدم لكم عشق ضميان (أول ضحية) شكرا من القلب لكل من شارك في الأغنية".

الصور مأخوذة من حساب الفنانة ديانا حداد على "أنستجرام" والفيديو المرفق.