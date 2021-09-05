صور رومانسية جديدة لـ حنان ترك مع زوجها على الشاطئ وتغازله: "أنت نعمة"

حنان ترك استأثرت على أنظار الجمهور مجدداً بعد نشرها صورا رومانسية لها مع زوجها أثناء استجمامهما على الشاطئ، وغازلت زوجها ايضا برسالة عاطفية ملفتة عبرت له فيها عن مدى محبتها الكبيرة وتقديرها له، فتابعوا معنا التفاصيل.

صور رومانسية جديدة لحنان ترك مع زوجها على الشاطئ

الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك بدا بأنها تعيش أفضل أوقاتها الرومانسية مع زوجها خلال اجازتهما، فنشرت صورتين جديدتين لهما عبر حسابها على انستغرام، وبدت في اللقطة الأولى وهي تتبادل النظرات الرومانسية مع شريك حياتها فيما تتوسطهما الورود الملونة على الطاولة، اما في الصورة الثانية التي نشرتها على ستوري انستغرام فظهر زوجها وهو يحضنها بدفء، بينما علقت على اللقطتين برسالة معبرة كتبت فيها :"لم تكن انتقاء يا حبيبي.. أنت نعمة".

وتفاعل النجوم مع اللقطات الرومانسية لحنان ترك وزوجها وتمنوا لهما حياة زوجية فعلقت الفنانة مي كساب قائلة: "ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.. ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض حبيبة قلبي"، وكتبت الفنانة زينة: "وحشتوني أوي، ربنا يسعدكم يارب".

حنان ترك تمضي اجازتها الصيفية مع عائلتها

حنان ترك سبق وأن نشرت قبل فترة قصيرة على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" فيديو أثناء عطلتها الصيفية التي تقضيها مع أسرتها، وظهرت الفنانة المصرية المعتزلة وهي ترتدي ملابس السباحة "البوريكيني" أثناء إجازتها حيث تواجدت إحدى أماكن الترفيه المائية أثناء قيامها بالتزحلق كما ظهرت أصوات أسرتها وابنتها وهي تنادي عليها.

وبدا بأن حنان ترك تفك عزلتها على السوشيال ميديا شيئا فشيئا حيث شاركت كذلك قبل فترة جمهورها بصور رومانسية لها مع زوجها وذلك بعد فترة من الغياب عن مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت في الصورة وهي تحمل باقة وروود بجانب زوجها، وعبرت عن سعادتها بهذه اللحظة وقالت في تعليقها على الصورة:" نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك".

واختفت حنان ترك عن مواقع التواصل منذ عام 2018 وحذفت صورها بالكامل من حسابها على موقع انستجرام، كما أغلقت حسابها على تويتر، لكنها عادت تدريجيا إلى حسابيها عبر تويتر وانستجرام في العامين الماضيين.