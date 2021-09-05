مصطفى حجاج غاضبًا بعد تسريب أغنيته الجديدة: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيحاول يأذيني”

ابو ظبي - احمد الجزار - عبر المطرب مصطفى حجاج عن غضبه بعد تسريب أغنيته الجديدة “وداعك مر” ونشرها عبر مواقع الإنترنت.

وظهر مصطفى حجاج في فيديو نشره عبر حسابه على “فيديو”، وكشف أنه اضطر لنشر الأغنية رسميا بعدما تم تسريبها.

وقال في الفيديو: “مساء الخير عليكم جميعا أنا هقول كلمة في نص دقيقة، أولا حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد بيؤذيني في شغلي ويؤذي شركتي، أنا اتفاجئت أن في أغنية اتسربت اسمها وداعك مر، مصري خليجي وأنا مكنتش هنزلها دلوقتي وأنا كنت بصور وبفتح الواتساب لقيت الأغنية مبعوتالي وبيباركولي، أنا منزلتش الأغنية بس اضطريت أن أنزل الأغنية على اليوتيوب لأنها اتسربت وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيأذيني وأني هنزل الأغنية غصب عني”.

يذكر أن مصطفى حجاج طرح مؤخرا أغنية “يلا بره من حياتي”، من إنتاج شركة “إني جي ميوزك – هاني محروس”، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع خالد نبيل، وميكس وماستر هاني محروس.