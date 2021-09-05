ساندي تروي ما حدث لها مع “سمكري البني اَدمين”: كنت على وشك الإصابة بشلل وحصلي إغماء”

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الفنانة ساندي، إنها تستغيث من يوسف خيري، الملقب بـ سمكري البني آدمين، منذ عامين، من أجل إنقاذ المتعاملين معه، لكنها لم تجد أي استجابة لاستغاثتها، مشددة على أنها مصابة منذ عامين وتعاني من عدم وصول الدم إلى المخ بشكل منتظم وهو ما يجعلها تدخل في حالات إغماء، حيث تعرفت عليه من خلال الفنانة أسماء جلال، بعدما ذاع صيته في هذه الفترة.

وأضافت ساندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنها نادت بإنقاذ المواطنين من سمكري البني آدمين عبر خاصية «ستوري» على حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» في شهر أكتوبر من عام 2019.

وتابعت: «تعرضت للإصابة بسببه في شهر سبتمبر من عام 2019، فقد كنت أعاني من اعوجاج في العمود الفقري، وهو ما سبب لي آلاما كبيرة على مستوى منطقة الظهر وعندما سألت زملائي الفنانين أشادوا به».

ساندي: سمكري البني آدمين رفض التعامل بالأشعة

وأوضحت: «لما رحت وقلت له عن الأشعة، قالي أشعة إيه؟! إحنا هنظبط لك كل حاجة، وطقطق لي رقبتي، وبعدها بأسبوع تعبت وحسيت إني مش قادرة أقف، ونقلوني المستشفى، وعملت أشعة الدكتور سألني لو كنت عملت حادثة، قالي في مشكلة في النخاع الشوكي كانت هتجيب لك شلل رباعي».

وأكدت أنها عندما أخبرت الدكتور بحقيقة ما حدث من سمكري البني آدمين، أكد لها أنه المتسبب في إصابتها، مشيرةً إلى أنها طلبت من شقيقها الاستعانة بأصدقائه والتحري عن اسمه، وأكد لها أنه زوّر بطاقتين، وهو ما تحدثت عنه منذ عامين، وكتبت في هذه الفترة أنه حاصل على بكالورويس سياحة وفنادق دون أن يستجيب لي أحد.

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