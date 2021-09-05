استمرار إيقاف “البحراوي” شهرًا ووقف “شاكوش” لأجل غير مسمي.. نتائج تحقيقات “الموسيقيين”

ابو ظبي - احمد الجزار - انتهت قبل قليل، التحقيقات مع حسن شاكوش، ورضا البحراوي، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية على خلفية المشادة التي حدثت بينهما، وتبادل الشتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إنه قد تقرر إيقاف تصاريح الغناء الخاصة بحسن شاكوش لأجل غير مسمي، نؤكدًا أن القرار نهائي ولا يمكن التظلم فيه.

أما بالنسبة للمطرب الشعبي رضا البحراوي فقد قررت اللجنة استمرار الإيقاف التي وقعتها ضده النقابة لمدة شهر ويحق له الغناء بعد انتهاء مدة الإيقاف.

واعتذر كل من رضا البحراوي وحسن شاكوش للجمهور عما بدر منهما مؤخرا بعد خلافهما سويا.

ونشر كل من شاكوش والبحراوي فيديو يجمعهما سويا داخل سيارة، وبدأ فيه الحديث شاكوش قائلا: “حبايب قلبي أنا طالع دلوقتي أنا وأخويا النجم رضا البحراوي، مافيش أي مشاكل، الحمدلله كان سوء تفاهم واتفهم غلط وأنا ورضا البحراوي إخوات، ومافيش أي مشكلة، ونعتذر لكل جمهورنا عن أي لفظ خارج”.

وقال البحراوي: “اعتذر للجمهور وحسن أخويا، دا شيطان ودخل ما بينا، واعتذر لنقابة المهن الموسيقية وهاني شاكر، أنت قدوتنا وحبيبنا، احنا آسفين”.

واستكمل شاكوش: “اعتذر لنقابة الموسيقية، أنا ورضا البحراوي إخوات ومافيش حاجة، والتصالح الحقيقي سيتم داخل جدران النقابة”.

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