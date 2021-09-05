وفاة سارة هاردينج بمرض سرطان الثدى عن عمر 39 عاما

توفيت اليوم الفنانة البريطانية سارة هاردينج عضو فريق Girls Aloud عن عُمر يناهز 39 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان الثدي.

وكشف موقع "جاست جيرد" بعض التفاصيل حول وفاة سارة هاردينج من خلال تعليق من والدتها مارى والتى قالت : "لقد شعرت بحزن عميق لأنني أشارككم اليوم خبر وفاة ابنتي الجميلة سارة، يعرف الكثير منكم معركة سارة مع السرطان وأنها كافحت بشدة منذ تشخيصها حتى يومها الأخير".

وأضافت مارى : "أود أن أشكر الجميع على دعمهم الكريم خلال العام الماضي لها.. كان ذلك يعني الكثير لسارة ومنحها قوة وراحة كبيرة لتعلم أنها محبوبة.

وكانت اعنلت البريطانية سارة هاردينج عن اصابتها بمرض سرطان الثدى فى 2020، وأن وضعها ليس على ما يرام، خاصة أن المرض امتد سريعًا لمناطق آخرى في جسدها كالرئة.