رد فعل مرح من راغب علامة بعد انقطاع الكهرباء خلال غنائه في حفل زفاف.. بالفيديو

راغب علامة تعرض لموقف غريب أثناء إحيائه حفل زفاف بلبنان، حيث انقطعت الكهرباء أثناء الحفل لكن النجم اللبناني استمر بالغناء مع المدعوين.

رد فعل راغب علامة بعد انقطاع الكهرباء أثناء غنائه

راغب علامة نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو يظهر فيه وهو يحيي حفل زفاف في لبنان، لكنه فوجئ أثناء تقديمه لأغنية "قلبي عشقها" بانقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ عن حفل الزفاف، ليتوقف للحظات الفنان اللبناني عن الغناء ويبدأ بالتصفيق والاحتفال مع الضيوف الذين لم يتوقفوا عن الغناء معه حتى عادت الكهرباء من جديد، فكتب راغب علامة تعليقا على الفيديو الذي نشره قال فيه: "وانقطعت كهرباء المولد لمدة دقيقة خلال أداء أغنية (قلبي عشقها) واستمر المدعوين بغناء الأغنية وكأن شيئًا لم يكن".

راغب علامة يؤكد على استمرار حفل الزفاف رغم انقطاع الكهرباء

راغب علامة أكد أن حفل الزفاف استمر كذلك حتى الساعات الأولى من الصباح ولم يتأثر بأزمة الكهرباء، وقدم التحية للشعب اللبناني على قدرته على مواجهة كل هذه الظروف وحبه الكبير للحياة، كما قدم ايضا التهنئة للعروسين فكتب راغب علامة: "استمر اجمل فرح حتى الصباح، مبروك لعائلتي أبشي وكرم هذه الفرحة. تهاني الحارة للعروسين جورج و تيا"، وقد انتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وبلغ عدد مشاهداته أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من نشره وعلق عليه العديد من متابعي النجم اللبناني.

نشاط فني متواصل لراغب علامة هذا الصيف

راغب علامة عاش خلال هذا الصيف حالة من النشاط الفني حيث أحيا العديد من الحفلات الغنائية في مصر ودبي و انطاليا، ولبنان، كما طرح راغب علامة في الأسابيع الماضية أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "فورا غرام"، على قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحرص راغب على تصويرها على طريقة الفيديو كليب والذي تدور فكرته في إطار رومانسي، كما ظهر راغب علامة بمشاهد تجمعه بفرقته الموسيقية وهو يؤدي الأغنية وهي من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم، والكليب من إخراج فارس سخن.

راغب علامة قد حل ضيفا في شهر يوليو الماضي على الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين وتحدث من خلاله عن بداية شهرته في مصر وغنائه على مسرح أضواء المدينة في أوائل التسعينات، الذي أكد أنه كان حلما بالنسبة له، وغنى حينها أغنية "قلبي عشقها"، وحينها هنأه أحد المنتجين، قائلاً له: "مبروك عليك الستين مليون"، قاصدا الـ60 مليون مواطن مصري حينها، فوجه راغب تحية والشكر للشعب المصري لهذه المحبة له.

الصور مأخوذة من حساب الفنان راغب علامة على "انستجرام".