حفل لكبار النجوم العالميين وابتعاث للمواهب.. أبرز فعاليات مشاركة السعودية في مهرجان البندقية السينمائي

استطاعت المملكة العربية السعودية ممثلة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، من تسجيل بصمتها في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، والذي يعد إحدى أهم وأقدم المهرجانات السينمائية الدولية، من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي سجل من خلالها المهرجان حضورا عالميا داعما لصناعة السينما السعودية ووضعها على الخريطة العالمية.

حفل لكبار النجوم العالميين.. أبرز فعاليات مشاركة السعودية في مهرجان البندقية السينمائي

نجح الوفد السعودي الممثل لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المشارك في فعاليات الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي في إيطاليا، والذي انطلق مطلع الشهر الجاري ويستمر حتى تاريخ 11 سبتمبر 2021، في تسجيل حضور عالمي جديد يؤكد على مكانة السينما السعودية.

ومن هذه الفعاليات إقامة الوفد السعودي الممثل لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، على هامش مهرجان البندقية بنسخته الـ 78، حفل "غالا" من تنظيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في منتجع "امان" الذي سيتم افتتاح فرعاً منه قريباً في العلا، وذلك بحضور رئيس اللجنة محمد التركي وشخصيات وممثلات عالميات مثل ايزابيل اوبر، ديمي مور، كيت هادسون، وغيرهم من النجوم العالميين.

8 مواهب سعودية تشارك في مهرجان البندقية السينمائي

وفي إطار ودعم وتطوير المواهب السعودية، فلقد أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن مواصلة تعاونه مع هيئة الأفلام لدعم وتطوير المواهب السعودية، حيث يعتزم ابتعاث ثمانية مواهب سعودية لمرافقة وفده المشارك في فعاليات الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، كإحدى الفرص الهامة لصناعة السينما السعودية التي تشهد حراكاً وزخماً يبشّر بمستقبل واعد.

وينضم فريق المواهب السعودية إلى وفد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمشاركة، شيفاني بانديا المديرة التنفيذية، وإدوارد وينتروب المدير الفني، ومحمد التركي رئيس هيئة المهرجان، وأنطوان خليفة مدير البرنامج العربي والأفلام الكلاسيكية، والناقد كليم أفتاب مدير البرنامج الدولي.

وتعتبر مشاركة فريق المواهب السعودية في مهرجان البندقية، فرصة حقيقية لتنمية أعضاء الفريق، ومنحهم الخبرة اللازمة للنجاح على منصات عالمية، والاحتكاك بصنّاع السينما الدوليين، وبحث أوجه التعاون المستقبلية، والتواصل مع صنّاع القرار والاستوديوهات والمهتمين بالإنتاج المشترك، إضافة إلى حضور ندوات وورش عمل، وتبادل الخبرات ووجهات النظر، ومشاهدة أحدث ما تقدمه السينما العالمية.

يُذكر بأن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعتزم تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات، منها أمسية للاحتفال بالمرأة في السينما والتي تأتي ضمن جهود المهرجان في تمكين المرأة والاحتفال بإسهاماتها في عالم السينما أمام الكاميرا وخلفها، تمهيداً للأجيال القادمة من المواهب والأصوات النسائية القادرة على التعبير عن إبداعاتها، وتقديمها إلى العالم.